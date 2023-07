Caminhada Ecológica: no 1º dia, atletas percorrem trecho entre Trindade e Ituaçu

No primeiro dia da 30ª Caminhada Ecológica, os 30 atletas deixaram o Santuário Basílica, em Trindade, e partiram para mais de 60 km do trecho do dia, que tem como destino a cidade de Itauçu, no fim do dia.

Todos foram recepcionados em Goianira pelo prefeito Carlos Alberto Andrade. Promessa feita, promessa cumprida. A partir desta terça-feira (25), o projeto passa a contar com o Monumento da Caminhada Ecológica, que foi inaugurado na cidade que tem como representante o atleta Luiz da Cunha Lourenço, de 53 anos.

Luiz é estreante e fez as honras para os colegas do projeto ambiental. Os 30 atletas fizeram homenagem aos atletas mirins de Goianira, entregando-lhes medalhas.

"Por várias vezes, tive a honra de receber os atletas aqui, na nossa cidade. Que possamos estar sempre firmes na defesa do Rio Araguaia", disse o prefeito de Goianira, que recebeu do secretário de Comunicação de Trindade, Rodrigo Bueno, o Troféu Jaburu.

Na solenidade, também estavam presentes os deputados estaduais Charles Bento e Ricardo Quirino. O Monumento da Caminhada Ecológica fica no trevo de saída de Goianira, na Rodovia GO-070.

A peça em aço tem dois metros de altura por um metro de largura e pesa 50 kg. A inauguração foi às 9 horas. O Monumento da Caminhada Ecológica foi instalado entre palmeiras imperiais plantadas pelos atletas em edições passadas do projeto, em Goianira.

Ritmo forte

O ritmo acelerado dos 30 atletas mostra como eles vão cortando chão no primeiro dia da 30ª Caminhada Ecológica, na manhã desta terça-feira (25).

Após a inauguração do em Goianira, os atletas deixaram o local às 9h05. Após 5,5km, foram recepcionados às 9h30, no trevo para Brazabrantes.

Uma pausa para o segundo lanche do dia, entrega de medalhas aos atletas mirins e passagem do troféu Jaburu, entregue pelo prefeito de Goianira, Carlos Alberto Andrade, ao vice-prefeito de Brazabrantes, Lacir Carlos de Oliveira, representando o prefeito da cidade. Lacir fez a saudação aos atletas da Caminhada Ecológica.

O ex-prefeito de Brazabrantes, Márcio Antônio Machado, também se fez presente na passagem dos atletas. Márcio é o prefeito que mais vezes recebeu a Caminhada Ecológica (1994/95 e. 96, 2001 a 04, 2014 a 16). "É uma honra receber os atletas aqui. Eles levam uma mensagem diferente, de vida", disse Márcio.

Mais um monumento

O terceiro Monumento da Caminhada Ecológica, nesta temporada, foi inaugurado na manhã desta terça-feira (25), no trevo para Caturai.

A prefeita Divina Zago, auxiliares e moradores locais receberam os 30 atletas do projeto ambiental e apresentou a peça, em aço, com dois metros de altura e um metro de largura. Divina Zago recebeu também o troféu Jaburu do vice-!!prefeito de Brazabrantes, Lacir Carlos.

"Dói ver uma latinha correndo nas águas do Rio Araguaia, um toco de cigarro. Precisamos conscientizar as pessoas. Vocês (atleta) estão cuidando daquilo que será dos nossos filhos, netos", disse Divina Zago.

Na solenidade, o coordenador da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca recebeu o título de Cidadão Caturaiense. Os atletas fizeram plantio de algumas árvores nativas do Cerrado e entregaram medalhas aos atletas mirins. Eles também foram homenageados com um bolo de aniversário alusivo à 30ª edição da Caminhada Ecológica.

Inhumas

Desde a bênção do Reitor do Santuário Basílica do Pai Eterno, padre Marco Aurélio, os atletas da 30ª Caminhada Ecológica tiveram a manhã de homenagens nas cidades de Trindade, Goianira, Brazabrantes, Caturaí e Inhumas, onde repousaram, fizeram sessões de crioterapia, trataram as primeiras bolhas e descansaram.

Além disso, os atletas almoçaram antes da retomada da etapa dois do primeiro dia do projeto, que será concluído às 19 horas, em Itauçu.

Em alguns atletas, as bolhas começam a aparecer, geram incômodos e precisam ser tratadas, informou o coordenador da equipe de Enfermagem da PUC-GO, Silvio José de Queiroz. Os atletas descansaram e almoçaram no Centro de Convivência de Inhumas antes da relargada, às 15 horas.

Em Inhumas, os atletas e as equipes de apoio foram recebidas pelo prefeito João Antônio Ferreira, no Palácio das Goiabeiras. "A todos vocês que têm disposição física e mental para levar esta mensagem de conscientização, que tenham resistência e possam continuar firmes, até a chegada ao Rio Araguaia. Temos a obrigação de preservar a fauna e a flora do cerrado ", afirmou o prefeito de Inhumas. Ele recebeu o troféu Jaburu da prefeita de Caturai, Divina Zago.

Nas observações em relação ao surgimento de bolhas e a prevenção delas, os atletas vão trocar as meias a cada pausa para o almoço, durante os cinco dias, e também vão deixar os pares de tênis expostos ao sol. A preocupação é com a umidade, do calçado e das meias. É uma tentativa que os coordenadores do projeto estão utilizando durante a agenda da Caminhada Ecológica.

Antes, a equipe de Fisioterapia da PUC-GO introduziu a crioterapia, tratamento com imersão dos pés e pernas dos atletas em vasilhas com gelo para a prevenção de pequenas lesões.

Os atletas também passaram a usar uniformes com camisetas com mangas longas, bonés com proteções na parte de trás, para evitar exposição excessiva ao sol, assim como as bermudas são mais compridas. Antes, caminhavam com camisetas cavadas e sofriam bastante com a exposição ao sol. Os uniformes maiores ajudam também na manutenção da temperatura corporal.