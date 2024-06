Caminhada Ecológica: prazo para inscrições na seletiva termina nesta quarta-feira (12)

O prazo de inscrição para a disputa da seletiva para a 31ª Caminhada Ecológica termina nesta quarta-feira (12), às 18 horas. Os atletas interessados em disputar uma das 30 vagas para o projeto precisam, primeiramente, se inscrever na prova de seleção.

No próximo fim de semana, dias 15 (sábado) e 16 (domingo), os inscritos terão de mostrar aptidão física na pista do Parque Macambira Anicuns, no Setor Faiçalville, para serem os selecionados.

Os critérios para a participação na seletiva estão no site do projeto.

As inscrições são gratuitas. É preciso apresentar à coordenação a documentação - atestado médico e assinatura do Termo de Responsabilidade - antes da largada, na manhã de sábado (15). O evento é realizado pelo Grupo Jaime Câmara e Jornal O Popular.

Na seletiva, cada participante terá de fazer três percursos de 16 voltas (29km) na pista do Parque Macambira Anicuns. O percurso é feito em caminhada forte, com espaço de 300 metros para corrida, determinado pela organização e que consta no regulamento.

No sábado (15), a disputa será nos períodos matutino (das 8 às 12 horas) e vespertino (das 14 às 18 horas). No domingo, só no matutino (8 às 12 horas). O inscrito concorre à vaga dentro das faixas etárias: A (18 a 30 anos), B (31 a 41 anos), C (42 a 55 anos), D (56 a 60 anos) e E (61 anos acima).

O ponto de encontro dos inscritos será no local da prova, a partir das 7 horas, para entrega da documentação exigida e para que recebam as instruções da coordenação técnica antes da largada.

Alguns atletas estão treinando, em grupos ou individualmente, para a seletiva. A recomendação da coordenação é para que os atletas que tiverem disponibilidade façam o reconhecimento do percurso antes da prova - o local é liberado para as caminhadas.

Os treinos são recomendáveis até sexta-feira (14), mas só "para manutenção", recomenda o coordenador técnica da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Ferreira Fonseca.

Segundo ele, já passou a fase dos "grandes esforços" e o momento é para que os atletas façam bastante alongamentos, cuidem da hidratação. Outra recomendação é que não troquem os tênis usados para treinos e as provas por calçados novos, que não estão adaptados aos pés e geram lesões, como as bolhas e calos.