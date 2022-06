Caminhada Ecológica terá recorde de mulheres em 2022

Após dois dias de passadas na pista e cerca de 84 km percorridos na alameda do Parque Macambira Anicuns, no Setor Faiçalville, 24 atletas conseguiram alcançar os índices exigidos pelo regulamento da seletiva para a 29ª Caminhada Ecológica, agendada para os dias 19 a 23 de julho, no percurso de Trindade até Aruanã. Entre os selecionados, a principal novidade é o número de mulheres que completaram o percurso total, sábado (4) e domingo (5) - das dez inscritas, sete delas atenderam às exigências da prova.

Assim, elas e outros 17 andarilhos só dependem, agora, dos resultados dos exames médicos e laboratoriais para confirmarem presença na Caminhada.

A organização do evento divulgou a lista dos 24 selecionados. O regulamento previa quatro vagas para as mulheres, mas como sete inscritas tiveram tempos e desempenho técnico e físico que superaram as expectativas, garantiram presença no projeto. Assim, sete é número recorde de presença feminina no evento, realizado pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), e isso abre a perspectiva de mais vagas nas futuras edições do projeto.

“As mulheres fizeram o percurso dentro do tempo exigido. Foi surpreendente pelo bom desempenho físico e técnico. Como atenderam às normas, provaram que é possível elevar o número (de mulheres) agora e nos próximos anos. Pela primeira vez, teremos sete mulheres”, ressaltou o coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca.

As sete mulheres aprovadas na seletiva são: Euzimar Silvania da Silva, Lilian Santos, Maria Lucilene Oliveira, Patrícia Gomes, Rosana Corrêa, Sandra Luiza e Suedina Gouvea Assis. Antônio Celso frisou que os 17 homens selecionados tiveram rendimento satisfatório na prova, dividida em três etapas. A seletiva teve 47 inscritos, mas 35 deles largaram. No domingo, ficaram 25, mas um não completou a prova.

Representantes

Há representantes de Aruanã, Araguapaz, Faina, Cidade de Goiás e Trindade, municípios que fazem parte do roteiro da Caminhada Ecológica. Na seletiva, realizada em dois dias, o grau de exigência simula parte daquilo que cada participante encontrará durante cinco dias e nos cerca de 310 km de percurso da Caminhada Ecológica.

Entre os 24 atletas, três mulheres e três homens serão estreantes. O próximo passo, para cada um dos 24 selecionados, é aguardar o agendamento dos exames laboratoriais, testes cardiológicos e avaliação médica, na qual serão levados em consideração também os dados das três etapas. Cada andarilho será comunicado, pela organização do evento, sobre data, horário e local de realização dos exames clínicos. Passada a fase seletiva, Antônio Celso recomenda aos atletas que mantenham o nível de treinamento.