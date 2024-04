Camisa 10 continua como dúvida no Goiás

A definição do camisa 10 é uma das dúvidas do Goiás para o segundo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (28), no Estádio da Serrinha, diante da Ponte Preta. Em casa, a equipe alviverde jogará pela primeira vitória na competição – empatou de 1 a 1 na estreia, com o Ceará, como visitante.

O técnico Márcio Zanardi utilizou dois jogadores na função de criação no meio-campo na última partida – o estreante Rafael Gava e o meia Luiz Henrique – e espera pela recuperação de Régis, uma das principais contratações do clube para a Segundona nacional. A dúvida é porque Régis está no departamento médico, faz tratamento de um incômodo muscular que o tirou do jogo de sábado (20). O jogador depende da evolução do quadro para atuar.

O aproveitamento de Régis no jogo do próximo final de semana é incerto. Dependerá da recuperação para que possa ficar à disposição da comissão técnica do Goiás.

Régis, de 30 anos, veio do Guarani, em que disputou oito jogos e marcou um gol na temporada. O jogador chegou ao Goiás com status de titular, após boas passagens em clubes na Série B, como o Bahia, em 2016, quando conquistou o acesso à elite nacional.

Caso Régis seja vetado ou seja relacionado para o decorrer do jogo diante da Ponte Peta, os dois jogadores devem disputar a posição são Rafael Gava e Luiz Henrique.

No empate com o Ceará, Gava ganhou a preferência de Márcio Zanardi, mesmo que tenha participado de poucos treinos. Ele chegou a Goiânia no meio da semana passada, foi regularizado e relacionado para enfrentar a equipe cearense mesmo com reduzido tempo de trabalho. Fez estreia discreta. Durante a partida, foi substituído por Luiz Henrique.

Rafael Gava é outro jogador que chegou ao clube com boas referências e experiência na carreira. Ele teve uma passagem de três temporadas (2020 a 2022) pelo Cuiabá-MT, atuando 148 vezes e marcando 15 gols. Neste período, a equipe mato-grossense disputou as séries A e B do Brasileiro, além de Copa do Brasil e Copa Verde. Depois de deixar o clube mato-grossense, Rafael se transferiu para o Avaí-SC.

O meia é tratado como um atleta que pode agregar qualidade ao Goiás na Série B e Copa do Brasil. O alviverde enfrentará o Cuiabá-MT, ex-clube de Gava, em partida que deve ser confirmada pela CBF para meados da próxima semana, na Serrinha, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

A outra possibilidade que Márcio Zanardi pode utilizar é o meia Luiz Henrique, de 25 anos. Ele chegou ao Goiás indicado pelo então treinador, Zé Ricardo, após 38 atuações pelo Botafogo-SP, ano passado. Como disputou 13 jogos no Goianão, Luiz Henrique se encontra em condições de atuar diante da Ponte Preta.

Outra dúvida

A escalação do camisa 10 fica como incógnita durante a semana. O zagueiro Messias, que foi substituído por Edson depois de reclamar de dores musculares, também está em tratamento e é dúvida para domingo (28). No empate com o Ceará, seis dos nove jogadores contratados pelo Goiás fizeram a estreia. O atacante Wellinton Matheus, o lateral Douglas Borel o meia Régis não atuaram.