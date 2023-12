Campeão da F4 Brasil, piloto goiano vai disputar a USF Juniors, nos Estados Unidos

Campeão da Fórmula 4 Brasil em 2023, o piloto goiano Vinícius Tessaro confirmou que deixará o Brasil em 2024 e vai correr nos Estados Unidos na próxima temporada. O jovem de 16 anos assinou contrato com a equipe DEForce Racing e vai disputar a USF Juniors, que é considerada como uma categoria de base para a Fórmula Indy.

Natural de Formosa-GO, Vinícius Tessaro terá o primeiro contato com o novo carro em fevereiro de 2024, no período de testes para o campeonato. A abertura da USF Juniors será em abril. A competição terá seis etapas, com 16 corridas.

A USF Juniors faz parte do programa “Road to Indy”, composto pela USF Juniors, USF 2000 e USF Pro 2000. A categoria prevê dez eventos de atividades, sendo seis reservados para finais de semana de etapas e quatro eventos de testes. As etapas são disputadas em rodadas duplas e triplas.

“Quero seguir a minha evolução como piloto e ajudar a DEForce Racing. Normalmente o primeiro ano é de adaptação, mas vou trabalhar muito neste intervalo para fazer uma boa pré-temporada, chegando lá pronto para brigar por vitórias desde o início do campeonato”, disse Vinícius Tessaro, que recebeu propostas para atuar na Europa, mas optou em seguir para os Estados Unidos.

“Acredito que o plano de carreira para quem quer se profissionalizar no automobilismo seja mais vantajoso nos Estados Unidos. Ir para a Europa ainda é um sonho, mas neste momento vamos focar em fazer uma boa temporada 2024”, avaliou o piloto que defenderá a equipe que tem base no Texas.

Vinícius Tessaro iniciou no kart quando tinha entre 6 e 7 anos. Ao longo da carreira no kartismo, ele colecionou conquistas como Campeão Brasileiro de Kart, Campeão da Copa Brasil de Kart, Campeão do SKUSA Super Nationals e foi vencedor do Capacete de Ouro como piloto revelação em duas ocasiões.

Desde o ano passado, Vinícius Tessaro competia na Fórmula 4. Em 2022, ano de sua estreia na categoria, o competidor terminou em 3º lugar na classificação geral, e neste ano faturou seu primeiro título da competição. O goiano terminou a temporada com seis vitórias, três pole positions, nove voltas mais rápidas e nove presenças no pódio em 18 corridas disputadas em 2023.