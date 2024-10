Campeonato de condicionamento físico agita Goiânia neste fim de semana

No sábado, 2 de novembro, Goiânia recebe a terceira edição do Big Inter, um campeonato interno que reúne atletas das academias Flampark CrossFit, Big Box CrossFit e West Centro de Treinamento. Com mais de 200 inscritos, é o recorde de participação para um campeonato interno. O evento será realizado no Sunset Wake Park, na saída para Bela Vista, e promete um dia inteiro de desafios físicos, das 7h às 19h. Os ingressos serão vendidos para o público no dia, pelo valor simbólico de R$ 20,00.



O principal objetivo da competição é avaliar o condicionamento dos participantes e descobrir quem se destaca como o atleta mais preparado. Dividido em diversas categorias — quarteto para iniciantes, duplas intermediárias, individual avançado e categoria teens — o campeonato incentiva a superação individual e o espírito de equipe. “Nossa expectativa é testar o condicionamento dos nossos alunos e identificar quem está mais preparado”, explicam os organizadores. Esse evento só é possível graças ao apoio dos nossos alunos e patrocinadores: Lídder Imobiliária, Auto Club, Rede Silvana Vasconcelos de Reabilitação, Mídia Copos e Brindes, CrossRunner Elite, Moari, Itts Sero e Puro Açaí.



Além das provas de CrossFit, o evento contará com uma corrida de rua aberta ao público, com percursos de 3 km para iniciantes e 5 km para corredores mais experientes. A corrida, será realizada dentro do Condomínio Solaris Laguna, ao lado do Sunset Wake Park na saída para Bela Vista, e tem como patrocinador master os condomínios Laguna e os incorporadores Sousa Andrade Urbanismo, Tropical Urbanismo e Sobrado, ampliando o envolvimento da comunidade local com o esporte.



Os vencedores do campeonato de CrossFit serão premiados com troféus e medalhas, sem a inclusão de prêmios em dinheiro, mantendo o foco na conquista esportiva. Com categorias que vão desde iniciantes até avançados, o evento promete ser um marco no cenário esportivo de Goiânia.



A terceira edição do Big Inter será uma oportunidade única para os alunos das academias participantes testarem seus limites em um dia repleto de competições e celebração ao esporte.



Serviço: Big Inter - campeonato de condicionamento físico agita Goiânia neste fim de semana

Data: 2 de novembro

Horário: 7h às 19h

Local: Sunset Wake Park - GO 020, s/n - Condomínio Alto da Boa Vista - Senador Canedo - GO

Instagram: @biginter

Contato: (62) 99964-7770