Campeonato Goiano feminino terá seis times e início previsto para o dia 13 de agosto

O Campeonato Goiano feminino terá seis times na edição de 2023, algo inédito no século, e com início previsto para o dia 13 de agosto. Além dos últimos campeões, Aliança (2022) e Vila Nova (2021), o Estadual terá Vasco de Itaberaí, Abecat, Trindade e Flu Goiânia como demais participantes.

O formato com seis clubes é inédito no atual século. Desde 2000, o Goiano feminino intercalou número de participantes. Segundo a Federação Goiana de Futebol (FGF), há relatos de edições com seis e mais times entre as décadas de 1980 e 1990. Não há, no entanto, arquivos que possam confirmar quando foi a última vez que isso ocorreu.

Nas últimas cinco edições, por exemplo, o Goiano feminino intercalou entre três e quatro participações por temporada. Em 2022, foram quatro clubes: Aliança, Vila Nova, Atletas de Jesus e Morrinhos.

Em 2023, o formato de disputa segue o mesmo. Os seis times vão se enfrentar em dois turnos com classificação de pontos corridos. O campeão de cada turno avança para a disputa da final do Goianão feminino.

Caso ocorra do mesmo clube vencer os dois turnos, essa equipe será campeã goiana em 2023 e vai garantir vaga para a Série A3 do Campeonato Brasileiro feminino.

A FGF pretende divulgar a tabela do Goianão feminino até o final da próxima semana. A competição tem início previsto para o dia 13 de agosto com conclusão no dia 29 de outubro, caso ocorra a decisão em dois jogos (ida e volta) com campeões dos turnos. Se um time vencer os dois turnos, o torneio será concluído no dia 15 de outubro.