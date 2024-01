Canhoto e com visão de jogo: por que zagueiro Anthony é aposta do Goiás

De reserva no time sub-20 do Goiás ao posto de titular na equipe profissional. O enredo é o resumo do que ocorreu com o zagueiro Anthony entre o ano passado e o início da atual temporada. O defensor de 18 anos tem longo caminho para trilhar, mas, para ex-jogadores e ídolos esmeraldinos da posição, mostra potencial para ser mais um zagueiro revelado pelo alviverde.

Anthony nasceu em Santa Bárbara de Goiás, a pouco mais de 50 km de Goiânia, e chegou ao Goiás ainda criança para jogar nas escolinhas do clube, na Serrinha. O zagueiro fez parte do projeto da pré-equipe, que integra a iniciação esportiva para garotos a partir dos 8 anos. Antes de chegar na categoria de base, no sub-15, ele jogou um período na Ovel, mas, desde 2019, defende as cores esmeraldinas sem interrupções.

Desde 2022, Anthony estava na categoria sub-20 e assinou contrato profissional - o vínculo vai até julho de 2025. Foi titular nos times sub-15 e sub-17, mas, na última faixa etária das categorias de base, passou mais tempo na reserva. Mina e Nolasco formavam a dupla titular.

“No primeiro ano dele no sub-20, nós optamos por inserir o Anthony aos poucos no time para não queimar o atleta e por outros jogadores mais velhos, o Mina (20 anos) e Nolasco (19), já estarem atuando”, contou o auxiliar do time sub-20 do Goiás, o ex-zagueiro Paulo Henrique, que jogou no Atlético-GO e Goiás.

Neste ano, Anthony fez parte do elenco do Goiás que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início do mês. O time goiano disputou só três jogos e foi eliminado na fase de classificação. O zagueiro saiu da reserva na derrota de 2 a 1 para o Madureira na estreia, não jogou no revés de 2 a 1 para a Portuguesa na 2ª rodada e foi titular na partida de despedida, na vitória de 3 a 1 sobre o União Suzano - marcou um gol, de cabeça após cobrança de escanteio.

“Vejo muito potencial no Anthony. Além da qualidade técnica, por ser canhoto, que é algo que o mercado pede hoje em dia. O extracampo dele também é muito bom. Centrado, focado, determinado e o futuro é grande para ele”, analisou o gerente das categorias de base do Goiás, Eduardo Pinheiro.

O defensor subiu para o time profissional no retorno do elenco da Copinha e iniciou atividades para a disputa do Campeonato Goiano. O zagueiro Sidimar iniciaria a competição como titular.

No primeiro jogo, contra o Goiânia, Sidimar sequer foi para a partida. Estaria aprimorando o condicionamento físico. Contra o Atlético-GO, Sidimar estava na escalação inicial, mas teria sentido algum problema no aquecimento. A formação inicial foi, então, alterada.

Foi assim que se abriu uma vaga na formação inicial do Goiás, que acabou ocupada por Anthony como titular nos dois jogos - vitória sobre o Goiânia por 1 a 0 e empate sem gols com o Atlético-GO.

“Eu assisti às duas partidas e vejo potencial nele (Anthony). Contra o Goiânia, mostrou um pouco de nervosismo, é normal. O fato de jogar contra o Atlético-GO mostra que ele não se assustou em ser chamado em cima da hora. Percebo que mostra muita vontade, tem bom posicionamento e não lembro de tê-lo visto errar passes. É canhoto, algo raro, e vejo futuro nele”, analisou o ex-zagueiro e ídolo do Goiás, Macalé, campeão goiano em 1966, 1975 e 1976.

O fato de Anthony ser canhoto ajudou o jogador a ganhar a disputa contra os destros Mina e Nolasco no time titular do Goiás. Hoje, zagueiros canhotos trazem vantagens para as equipes, principalmente na fase de construção, e estão valorizados no mercado da bola.

O zagueiro canhoto permite mais verticalidade no início das jogadas pelo lado esquerdo. O atleta com boa orientação corporal e qualidade para construir consegue passes mais qualificados, que podem quebrar linhas por ter facilidade de angulação em comparação com um zagueiro destro, que teria que aprender a como se posicionar quando a bola caísse do lado esquerdo do corpo.

“Um bom zagueiro tem que saber construir o jogo, ter habilidade, visão de jogo e vejo isso nele (Anthony). Muitos jogadores de defesa, hoje, não olham para o campo e mostram dificuldade para criar o jogo. É um início promissor. Vai ter que se posicionar bem, ficar atento quando os atacantes se movimentarem para quebrar a linha, ter atenção na sobra e mostrar liderança. O zagueiro precisa se impor em campo”, falou Alexandre Neto, ex-zagueiro do Goiás que jogou e foi campeão pelo time esmeraldino do final da década de 1960 aos anos de 1970.

Relembre alguns zagueiros formados pelo Goiás

Renato Silva

Foi revelado pelo Goiás no iní’cio dos anos 2000, permaneceu na equipe esmeraldina até 2004. Ainda como atleta do clube goiano, foi campeão mundial com a seleção sub-20 em 2003. Na carreira, conquistou três títulos da Copa do Brasil, por Flamengo (2006), Fluminense (2007) e Vasco (2011).

Gilson Jáder

Atuou pelo Goiás entre os anos de 1981 a 1985, período que o time foi campeão goiano em duas ocasiões: 1981 e 1983. Também jogou por equipes como Vasco, Cruzeiro e Guarani, no período em que nomes como Neto, Evair e Ricardo Rocha atuavam pela equipe bugrina.

Sanderlei

Natural de Itaberaí, foi revelado pelo Goiás no final dos anos de 1980 e teve três passagens pela equipe. Foi campeão de três edições do Goianão (1987, 1989 e 1990).

Wladimir Araújo

Outro que surgiu no Goiás no final da década de 1980. Na virada de 1989 para 1990, subiu para o profissional e atuou pelo clube até 1993. Jogou por mais temporadas pelo rival Vila Nova. Hoje é treinador e comanda a Jataiense na atual edição do Goianão.

Márcio Goiano

Outro revelado pelo Goiás que é técnico. Está à frente do Goiatuba, que disputa a atual edição do Goiano. Como jogador, surgiu no Goiás no início da década de 1990 e jogou na equipe até 1996 com rápida passagem pelo Inhumas em 1992.

Macalé

Um dos ídolos do Goiás, Macalé surgiu em 1965 e em época bem diferente da atual, quando não havia escolinhas e diferentes categorias de base. Foi campeão goiano em 1966, ano do primeiro título estadual do alviverde, além de ter conquistado as edições de 1975 e 1976, antes de encerrar a carreira em 1980.

Alexandre Neto

Formou com Macalé uma das duplas de zaga mais famosas da história do Goiás. Apesar de ter atuado durante boa parte da carreira como zagueiro, foi revelado como volante e jogou nas duas laterais, direita e esquerda.

Richard Oliveira

Como atleta, foi um dos que mais venceram o Goiano na história com sete títulos (1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997 e 1998). Revelado pelo Goiás em 1988 como meia, mas se destacou como zagueiro. Voltou ao clube em 2017 para trabalhar como auxiliar na base e deixou a equipe em 2022, depois de passagens pelos times sub-17 e sub-20.

Valmir Lucas

Só jogou pelo Goiás na carreira, encerrada precocemente. A estreia no profissional ocorreu em 2008. Fez parte das conquistas do Goiano de 2012 e 2013, além da Série B de 2012. Em setembro de 2014, teve séria lesão com o rompimento do ligamento cruzado do joelho direito e tentou voltar em 2015, quando voltou a sofrer com a mesma lesão e encerrou a carreira.

Ernando

Conhecido pela consistência, surgiu na base do Goiás e jogou pela primeira vez como profissional em 2006. Atuou pelo time goiano até 2013. Registrou quase 400 jogos pela equipe e fez parte dos elencos campeões do Goiano de 2012 e 2013 e da Série B de 2012. Ainda jogou pelo Inter, Sport, Vasco e Bahia, além de ter sido convocado para as categorias de base da seleção brasileira.

Rafael Toloi

Um dos principais atletas revelados pelo Goiás. Como esmeraldino, foi campeão sul-americano com a seleção sub-20 em 2009, ano em que subiu para o profissional. Jogou no Goiás até 2012, mas mantém laços e, sempre que está de férias, visita o clube. Desde 2015, defende a Atalanta, da Itália, mas tem passagem de destaque pelo São Paulo. Ele se naturalizou italiano e foi campeão da Eurocopa de 2021.

Pedro Henrique

Cria da base esmeraldina, o zagueiro jogou pouco no profissional e conviveu com empréstimos no início da carreira - Cruzeiro-RS, Trindade e Aparecidense, por exemplo. Se destacou no futebol português e hoje defende o Atlético-GO.

David Duarte

Foi titular no Goiás durante anos e sempre mostrou identificação com o clube que o revelou. Foi campeão goiano em quatro edições seguidas, entre 2015 e 2018. Deixou o Goiás em 2021, após a campanha do acesso à Série A e hoje defende o Bahia depois de passagem sem sucesso pelo Fluminense.