Caravanas de torcedores do Vila Nova carregam ansiedade e otimismo rumo a Natal

A distância de mais de 2,4 mil quilômetros entre os estádios Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, e Frasqueirão, em Natal (RN), não será empecilho para dezenas de torcedores do Vila Nova que vão iniciar, nesta quinta-feira (23), o trajeto de mais de 40 horas da viagem. Todos são movidos pelo sonho de ver o Tigre conquistar o inédito acesso à Série A.

Desde o último sábado (18), horas após a vitória de 3 a 1 do Vila Nova sobre o Ceará, torcedores do clube colorado se movimentam para garantir a contratação de ônibus para caravanas para Natal. Uma das articulações de vilanovenses tem 29 torcedores confirmados, com dez vagas restantes. Outra já tem 30 nomes confirmados e restam 20 lugares.

“Conforme o andamento do campeonato, tomei a decisão de que, se tivesse um jogo do acesso, eu iria. Quando ganhamos do Londrina (na 36ª rodada), fiquei muito empolgado e conversei com meu primo (Guilherme Henrique) para organizarmos a caravana. Ele tem um conhecido de uma empresa de ônibus e iniciamos a divulgação com os torcedores. Tomei a frente porque ano passado eu sofri um golpe de suposta caravana (contra o Fluminense, pela Copa do Brasil) e fiquei com medo disso se repetir justamente no momento mais importante do clube, que é subir para a Série A”, comentou o analista de treinamento Bruno Alves dos Santos.

A caravana que ele organiza custa R$ 900 por pessoa, pode ser parcelada em até 12 vezes e ainda conta com 20 vagas disponíveis. Informações podem ser obtidas com o próprio Bruno no telefone (62) 99845-9915.

“Nós já temos esse primeiro ônibus com 50 lugares, mas já deixamos engatilhada a contratação de mais um com 44 vagas. Se preencher tudo na primeira lista, vamos abrir a segunda”, contou o vilanovense de 33 anos, que estará na caravana que sairá do OBA, na quinta-feira (23), às 8 horas, e retornará para Goiânia duas horas depois da partida, no sábado (25), com chegada prevista para segunda-feira (27).

Os horários são os mesmos da caravana organizada pelo colorado Willer Castro Júnior, de 37 anos. Ele é coordenador do projeto de viagens da Rota UN Viagens e conseguiu a contratação de um ônibus que precisa de, no mínimo, 39 torcedores - 29 estão confirmados e restam dez vagas. O valor é de R$ 1.350 à vista ou parcelado em seis vezes de 245 reais e informações são pelo telefone (62) 98184-5487.

“Isso foi decidido no domingo (19) de manhã. Se eu soubesse antes, seria até melhor para mim porque eu comprei minhas passagens (de avião) antes. Nós pensamos em fechar um ônibus e fretar um avião por causa da torcida. Tem demanda para os dois modos de viagem, gente que consegue arrumar R$ 5 mil e quem tope encarar mais de 40 horas de estrada, tudo pelo Vila Nova”, comentou Willer Júnior, que também é o responsável pela busca de um voo fretado.

O coordenador da caravana trabalha há 20 anos no ramo do turismo e tenta fretar um voo desde o último domingo (19). Willer Castro disse que a confirmação deve ocorrer nesta quarta-feira (22).

Quem vai de ônibus na caravana organizada por Willer Júnior é o colorado Afonso Fernandes Morais, de 34 anos. Ele também tem ajudado na divulgação e mobilização para encontrar mais vilanovenses que topem ir para Natal. O clima é de ansiedade e confiança entre os torcedores.

“Será mais uma caravana que vai estar marcada na história. Para mim, amigos, para o Vila. Amigos que não podem ir falam que nós vamos representar a torcida, eu tenho 34 anos e nunca vi o Vila na Série A (a última vez foi em 1985). É o mais perto que estou disso e não tem como ficar de fora. Ainda tento processar a loucura que está sendo desde sábado (18). Parece que o dia do jogo está perto, mas depois parece que não chega nunca”, relatou o professor de História

Apesar de organizar a caravana de ônibus, Willer Júnior vai para Natal de avião com o pai (Willer Castro). Eles compraram as passagens antes do coordenador de viagens decidir que organizaria uma caravana, ainda no sábado (18).

“No aspecto financeiro, essa é a maior loucura que faço pelo Vila Nova, são quase R$ 8 mil de passagens para ficar um dia em um lugar. Uma coisa é gastar isso em algum lugar que você passa as férias, outra é ir assistir a um jogo. Estou muito ansioso, não consigo comer e dormir direito. Só penso nesse jogo e é impossível descrever o sentimento nessa semana improtante”, falou Willer Júnior.

Folga no trabalho

Segundo os organizadores, a principal dificuldade que eles relatam que os torcedores estão passando é para conseguir folgas no trabalho. Quem for de ônibus, por exemplo, terá que conseguir pelo menos três dias de folga.

“Teve muito torcedor que fechou com a gente que conseguiu folga por causa do chefe, que é vilanovense. Eu também só consegui desconto no ônibus por isso, o dono da empresa é vilanovense. Trabalho com ele há 15 anos e nunca tive desconto. Desta vez, o desconto foi de quase R$ 15 mil para fretar o ônibus”, afirmou Willer Júnior, que disse que costuma pagar cerca de R$ 65 mil quando aluga um veículo desse porte (para 50 pessoas).

Os ônibus são de dois andares e, segundo os organizadores, estão em ótimas condições. Nas duas caravanas, os ingressos e hospedagens não estão vinculados. O pagamento é apenas o traslado até Natal.

O torcedor que for para Natal sem ingresso pode conseguir uma entrada junto ao Vila Nova. O clube comprou 3 mil bilhetes e vai distribuir, de forma gratuita, para vilanovenses que estiverem no palco da partida. A retirada será exclusiva em Natal, com local e horário a serem definidos pela diretoria.

“Impossível descrever hoje, mas tenho certeza que nenhum título equivale a este acesso. O Vila pode ganhar qualquer título de agora em diante, mas essa sensação nesta semana, a proximidade desse acesso, é única e indescritível. Vila Nova nunca foi divisão, nunca foi título ou ganhar do Goiás. Então, só quero estar do lado do clube e vê-lo crescer. É esse momento que vivemos hoje, de crescimento”, declarou Willer Júnior.