Catar 2022: seleção tem brasileira inspiração e base na principal liga do mundo

Ao menos um jogador por posição que o técnico Tite convocará para a disputa da Copa do Mundo atua por um clube da Premier League, o Campeonato Inglês, principal liga de futebol do mundo. Da base titular do treinador, pelo menos seis nomes jogam em equipes da elite inglesa.

Nunca antes em uma Copa a seleção brasileira foi tão Premier League como pode ser no Catar. Nos Mundiais no Brasil, em 2014, e na Rússia, em 2018, a equipe nacional contou com seis atletas, emcada, que atuavam no Campeonato Inglês. O número neste ano deve ser de no mínimo 13, metade da lista de convocados.

Existem algumas explicações para o “boom” de convocados de jogadores que atuam na Premier League. Um deles é o fato de muitos atletas serem treinados por técnicos cujas ideias de jogo Tite admira, como Pep Guardiola (Manchester City) e Jürgen Klopp (Liverpool). O treinador gaúcho utiliza alguns dos conceitos táticos dos profissionais no jogo do Brasil. Esse ponto facilita a adaptação dos atletas com o treinador brasileiro.

Outro aspecto é que, para atuar e se manter em grande nível em clubes do Campeonato Inglês, os jogadores precisam demonstrar força mental para seguirem regulares. Esse fator agrada a comissão técnica de Tite, por proporcionar atletas mais preparados para os desafios que uma Copa do Mundo exige.

Mais relacionado à parte técnica do jogo é o fato desses brasileiros já atuarem em gramados do padrão Fifa, que geralmente deixam o jogo mais veloz. O estilo de jogo do Brasil comandado por Tite é de toques rápidos e de velocidade, e o piso é considerado fator determinante para a jogabilidade ser de maior qualidade.

Esse conjunto permite que o técnico Tite conte com jogadores familiarizados com suas ideias de jogo, nos aspectos técnico e mental, e que atuam em uma liga que exige aperfeiçoamento do jogo físico, mas ao mesmo tempo marcado por ser intenso e veloz. Na seleção brasileira, o ritmo não muda.

O Brasil com ar de “english team” possui alguns jogadores que devem estar no Mundial e já atuam na Premier League há tempos. Os mais veteranos são Roberto Firmino, do Liverpool, e Philippe Coutinho, do Aston Villa, que estão na 8ª temporada na principal liga do mundo.

Gabriel Jesus iniciou a 7ª temporada no futebol inglês. Ederson e Richarlison aparecem na sequência, com seis temporadas. Alisson, Fred e Fabinho têm cinco e Thiago Silva está há três temporadas na elite inglesa.

Entre os possíveis convocados do técnico Tite, há atletas que estão em suas primeiras temporadas na Premier League. O volante Casemiro, o meia Lucas Paquetá e o atacante Antony são algumas das principais transferências feitas por clubes ingleses na atual janela. A que mais chama atenção é do atacante ex-Ajax.

O Manchester United desembolsou 100 milhões de euros (R$ 500 milhões) para adquirir o passe de Antony junto ao clube holandês. Foi a 13ª maior transferência na história do futebol e a 3ª maior envolvendo um atleta brasileiro na história, atrás apenas das idas de Philippe Coutinho, do Liverpool para o Barcelona (135 milhões de euros, em 2018), e de Neymar, do Barcelona para o PSG (220 milhões de euros) em 2017.

No mercado interno, o atacante Gabriel Jesus deixou o Manchester City para acertar com o Arsenal, e a troca tem feito bem para o brasileiro. Neste início de temporada, o brasileiro participou diretamente de seis gols (três gols e três assistências) dos Gunners em cinco jogos.

Brasileiros que podem ir à Copa e estão na Premier League

Goleiros

Alisson

Idade: 29 anos

Clube: Liverpool

Jogos pela seleção: 55

Ederson

Idade: 29 anos

Clube: Manchester City

Jogos pela seleção: 18

Laterais

Renan Lodi

Idade: 24

Clube: Notthingham Forest

Jogos pela seleção: 15

Zagueiros

Thiago Silva

Idade: 37

Clube: Chelsea

Jogos pela seleção: 107

Gabriel Magalhães

Idade: 24

Clube: Arsenal

Jogos pela seleção: nenhum

Volantes

Casemiro

Idade: 30

Clube: Manchester United

Jogos pela seleção: 63

Fabinho

Idade: 28

Clube: Liverpool

Jogos pela seleção: 27

Fred

Idade: 29

Clube: Manchester United

Jogos pela seleção: 27

Bruno Guimarães

Idade: 24

Clube: Newcastle

Jogos pela seleção: 7

Meias

Philippe Coutinho

Idade: 30

Clube: Aston Villa

Jogos pela seleção: 68

Lucas Paquetá

Idade: 25

Clube: West Ham

Jogos pela seleção: 33

Atacantes

Richarlison

Idade: 25

Clube: Tottenham

Jogos pela seleção: 36

Gabriel Jesus

Idade: 25

Clube: Arsenal

Jogos pela seleção: 56

Roberto Firmino

Idade: 30

Clube: Liverpool

Jogos pela seleção: 55

Antony

Idade: 22

Clube: Manchester United

Jogos pela seleção: 9

Gabriel Martinelli

Idade: 21

Clube: Arsenal

Jogos pela seleção: 3