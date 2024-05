CBF adia jogo do Atlético-GO contra o Juventude por causa de chuvas no RS

A partida do Atlético-GO contra o Juventude pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que seria na próxima segunda-feira (6) em Caxias do Sul-RS, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por causa das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, todas as partidas envolvendo clubes gaúchos até a próxima segunda foram adiadas.

Não há nova data para a partida. Também estão adiadas todas as partidas de clubes gaúchos como visitantes até a próxima segunda (6).

"Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda (6) em todas as competições e divisões do futebol brasileiro. A decisão da CBF é baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo Governador e pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A CBF entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e de solidariedade", escreveu a CBF em comunicado.

O Atlético-GO está, neste momento, em Itajaí-SC, depois de vencer o Brusque nesta quarta-feira (1) na partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, em Joinville-SC. Nesta quinta (2), o clube viajaria para Porto Alegre, onde ficaria treinando até a viagem para Caxias do Sul. Agora, o Dragão deve voltar para Goiânia a partir de Santa Catarina mesmo.

Como não jogará na próxima segunda-feira (6), o Atlético-GO voltará a campo somente no dia 12, contra o Cruzeiro, em Goiânia, pela 6ª rodada do Brasileiro, no Accioly.