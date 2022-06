CBF afasta árbitro que apitou empate do Goiás com o Fortaleza

O árbitro Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ), que apitou o empate por 1 a 1 entre Goiás e Fortaleza, pela 10ª rodada do Brasileirão, foi afastado das escalas dos próximos jogos da Série A para participar de um programa de aperfeiçoamento. A informação foi divulgada pelo jornal O Povo e confirmada pelo POPULAR.

A decisão foi formalizada pela Comissão de Arbitragem da CBF, após reclamação do Leão do Pici. A indagação do Fortaleza foi a respeito de um possível pênalti não marcado para o clube tricolor aos 19 minutos do 1º tempo. A partida foi disputada na Arena Castelão na última quinta-feira (9).

No lance, Yago Pikachu foi derrubado pelo zagueiro Caetano dentro da área. O VAR da partida, Pablo Ramon Pinheiro/RN, orientou a revisão, mas o árbitro Bruno Arleu optou em manter a decisão de campo e não sinalizar a penalidade. No momento da partida, o Fortaleza vencia por 1 a 0, placar que se manteve até os 41 minutos do 2º tempo, quando Pedro Raul marcou o gol do empate esmeraldino.

Outra reclamação que a CBF recebeu contra decisões da arbitragem, desta vez de Wagner do Nascimento/RJ, foi do Ceará, em jogo que também envolveu o Goiás.

No empate por 1 a 1 entre as equipes, no último domingo (12), a diretoria do Vozão formalizou reclamações contra o pênalti marcado para o time goiano, que ocasionou na expulsão do lateral esquerdo Bruno Pacheco, e de um possível pênalti que não foi marcado para a equipe alvinegra.