CBF altera horário do duelo entre Goiás e Cruzeiro

A CBF alterou o horário do jogo do Goiás contra o Cruzeiro, que será disputado na segunda-feira (27). Segundo a entidade, por ajuste na grade de transmissão, a partida passará das 20 horas para 21 horas. O local permanece o mesmo, o estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha.

Goiás e Cruzeiro se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro duelo da equipe esmeraldina após a pausa da data Fifa. A equipe mineira, porém, tem atuado no período por ter jogos atrasados. Venceu o Fortaleza, por 1 a 0, no último sábado (18), e vai enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (22), em jogos adiados das rodadas 30 e 33, respectivamente.

Essa vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, inclusive, complicou a situação do Goiás. O time mineiro saiu da zona de rebaixamento, é o primeiro time (16º colocado) fora da faixa de descenso e abriu cinco pontos de diferença para a equipe esmeraldina, que aparece na 18ª colocação com 35 pontos.

O duelo é crucial para as pretensões do Goiás em relação a permanência. O time goiano terá quatro jogos até o final da Série A e precisa somar pontos para seguir na briga pela manutenção na elite nacional.