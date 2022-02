CBF define tabela da Série D; confira os jogos dos goianos

A CBF divulgou a tabela da Série D do Brasileiro, que terá três representantes do futebol goiano na disputa da competição em 2022. Anápolis, Grêmio Anápolis e Iporá estão no Grupo A5, com Brasiliense, Ceilândia-DF, Costa Rica-MS, Ação-MT e Operário-MT. Os jogos da 1ª rodada ainda terão datas confirmadas, mas serão disputados entre os dias 17 e 18 de abril.

O formato da disputa segue o mesmo dos últimos anos. Na fase de grupos, os times se enfrentam em duelos de ida e volta em 14 rodadas. Os quatro melhores de cada uma das oito chaves avançam aos duelos eliminatórios. A Aparecidense é a atual campeã da Série D e disputará a Série C em 2022.

A Série D em 2022 terá investimento de cerca de R$ 60 milhões na organização da competição, com transporte, hospedagem, alimentação, custos da arbitragem e dopagem. O custo será pago pela CBF.

A entidade também destinará premiações aos clubes que conquistarão o acesso à Série C. O campeão vai receber R$ 320 mil + um automóvel de uma patrocinadora da competição. O vice fica com R$ 250 mil e um automóvel. O 3º lugar recebe R$ 150 mil e o 4º lugar ganhará R$ 100 mil de premiação.



Confira os jogos dos goianos na fase de grupos da Série B*:

1ª rodada | 14ª rodada

Iporá x Operário-MT

Ação-MT x Grêmio Anápolis

Anápolis x Brasiliense



2ª rodada | 13ª rodada

Grêmio Anápolis x Ceilândia-DF

Operário-MT x Anápolis

Brasiliense x Iporá

3ª rodada | 12ª rodada

Iporá x Costa Rica-MS

Grêmio Anápolis x Anápolis



4ª rodada | 11ª rodada

Costa Rica-MS x Grêmio Anápolis

Anápolis x Iporá

5ª rodada | 10ª rodada

Anápolis x Costa Rica

Iporá x Grêmio Anápolis

6ª rodada | 9ª rodada

Ceilândia-DF x Iporá

Ação-MT x Anápolis

Grêmio Anápolis x Brasiliense

7ª rodada | 8ª rodada

Anápolis x Ceilândia-DF

Operário-MT x Grêmio Anápolis

Iporá x Ação-MT

*Datas, horários e locais ainda serão confirmados pela CBF. Jogos a partir da 8ª rodada (returno) terão mandos invertidos em relação ao 1º turno.