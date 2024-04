CBF detalha tabela da Série B: veja datas e horários dos quatro primeiros jogos de Goiás e Vila Nova

A CBF divulgou o detalhamento das quatro primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai estrear contra o Ceará no dia 20, sábado, às 18 horas, fora de casa. O Vila Nova joga na 1ª rodada no dia 22, uma segunda-feira, às 21 horas, contra o Guarani, no OBA, em Goiânia.

A estreia do Goiás diante de sua torcida na Série B será no dia 28 de abril, um domingo, contra a Ponte Preta, pela 2ª rodada.

Confira a sequência dos dois times goianos

Quatro primeiros jogos do Goiás

20/4 - sábado - 18 horas: Ceará x Goiás

28/4 - domingo - 18 horas: Goiás x Ponte Preta

5/5 - domingo - 18 horas: Brusque x Goiás

10/5 - sexta-feira - 21h30: Goiás x Ituano

Quatro primeiros jogos do Vila Nova

22/4 - segunda-feira - 21 horas: Vila Nova x Guarani

26/4 - sexta-feira - 19 horas: Sport x Vila Nova

4/5 - sábado - 18 horas: Vila Nova x Operário-PR

8/5 - quarta-feira - 19 horas: América-MG x Vila Nova