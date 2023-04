CBF divulga horários e datas de 12 rodadas da Série B; veja jogos do Atlético-GO e Vila Nova

A CBF divulgou nesta quarta-feira (5) a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético-GO e Vila Nova vão estrear na competição nacional no dia 15 de abril, sábado da próxima semana. O Tigre joga primeiro, a partir das 16 horas, no OBA, contra o Novorizontino, e o Dragão entra em campo às 17 horas, diante do Sampaio Corrêa, no Castelão.

Nas 12 primeiras rodadas, apenas um jogo envolvendo os goianos na Série B ainda possui data a definir. Na 2ª rodada, o Vila Nova enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro. Essa indefinição ocorre porque o time pernambucano possui compromissos pelo Estadual (está na semifinal) e Copa do Nordeste (é finalista).

O clássico entre Atlético-GO e Vila Nova no 1º turno será disputado na 15ª rodada. O mando será do Dragão e ainda terá data e horário divulgados pela CBF.

Confira os 12 primeiros jogos de Atlético-GO e Vila Nova na Série B:

1ª rodada

15/4: Vila Nova x Novorizontino, OBA, às 16 horas

15/4: Sampaio Corrêa x Atlético-GO, Castelão, às 17 horas

2ª rodada

22/4: Atlético-GO x CRB, Accioly, às 16 horas

A definir: Sport x Vila Nova, Ilha do Retiro

3ª rodada

29/4: Tombese x Atlético-GO, Soares de Azevedo, às 18h15

30/4: Vila Nova x Juventude, OBA, às 18h15

4ª rodada

2/5: Atlético-GO x Chapecoense, Accioly, às 21h30

3/5: Avaí x Vila Nova, Ressacada, às 21h15

5ª rodada

7/5: Mirassol x Vila Nova, José M. Campos Maia, às 11 horas

8/5: Atlético-GO x Londrina, Accioly, às 20 horas

6ª rodada

12/5: Vila Nova x Criciúma, OBA, às 19 horas

14/5: Vitória x Atlético-GO, Barradão, às 18 horas

7ª rodada

20/5: Atlético-GO x Avaí, Accioly, às 16 horas

21/5: CRB x Vila Nova, Rei Pelé, às 18h15

8ª rodada

24/5: Vila Nova x Ituano, OBA, às 19 horas

24/5: Juventude x Atlético-GO, Alfredo Jaconi, às 19 horas

9ª rodada

27/5: Atlético-GO x Botafogo-SP, Accioly, às 18h15

28/5: Ponte Preta x Vila Nova, Moisés Lucarelli, às 11 horas

10ª rodada

2/6: Criciúma x Atlético-GO, Heriberto Hülse, às 21h30

3/6: Vila Nova x Sampaio Corrêa, OBA, às 18h15

11ª rodada

6/6: Chapecoense x Vila Nova, Arena Condá, às 19 horas

6/6: Atlético-GO x Ceará, Accioly, às 21h30

12ª rodada

10/6: Vila Nova x Guarani, OBA, às 16 horas

10/6: Ituano x Atlético-GO, Novelli Júnior, às 17 horas