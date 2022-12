CBF divulga tabela básica da Copa Verde, com Goiás e Vila Nova como participantes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da Copa Verde de 2023. Entre os 24 participantes, dois clubes goianos vão disputar o torneio regional em 2023: Goiás e Vila Nova vão estrear na competição a partir da segunda fase, entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. Atlético-GO e Aparecidense recusaram os convites para disputar a Copa Verde.

Goiás e Vila Nova vão jogar como mandantes em suas estreias. O time esmeraldino vai encarar o vencedor do confronto entre União-MT x Real Noroeste-ES (a equipe capixaba eliminou o clube alviverde na edição deste ano). Já o Tigre, atual vice-campeão, desafia quem passar do confronto entre Luverdense x Interporto-TO.

Os dois jogos, que interessam aos goianos, estão previstos para ocorrer no dia 18 de fevereiro.

Na primeira fase, 16 dos 24 participantes entram em campo em jogos únicos. A partir da segunda fase, ainda em jogo único, oito equipes entram na disputa do torneio regional que tem previsão de ser concluído no dia 3 de maio - às quartas de final, semifinal e final serão disputadas em confrontos de ida e volta.

Será a primeira vez que a Copa Verde começa no primeiro semestre de uma temporada. O campeão garante vaga direta para a 3ª fase da Copa do Brasil em 2024.

No Goiás, a tendência é de que jovens do Sub-20 sejam utilizados no torneio regional com objetivo de dar experiência aos jogadores. O Vila Nova, por sua vez, ainda não definiu qual será o elenco que colocará em campo para a disputa da competição.

De acordo com o diagrama das fase da Copa Verde, um eventual clássico entre Goiás e Vila Nova pode ocorrer na semifinal do torneio regional, caso os times avancem até essa fase da competição.

Essa será a terceira participação do Goiás no torneio regional. Em 2019, o time esmeraldino parou na semifinal (melhor campanha) e em 2022 foi eliminado na primeira fase.

O Vila Nova, por sua vez, jogará a Copa Verde pela quinta vez - é o clube goiano que mais participou do torneio regional. As melhores campanhas do Tigre foram nas duas últimas temporadas, com o vices de 2021 e 2022. A equipe colorada também jogou a competição em 2020 (foi semifinalista) e em 2016 (foi eliminado nas quartas de final).