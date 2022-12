CBF muda sistema de vagas da Copa do Brasil para 2024

A CBF anunciou mudanças para a Copa do Brasil de 2024, priorizando as vagas adquiridas pelos estaduais espalhados pelo país em 2023. A mudança não favorece o futebol goiano, que, nos últimos anos, conseguiu aumentar o número de participantes por meio do Ranking Nacional de Clubes (RNC), que deixa de ser critério.

O futebol goiano vai classificar três clubes, como já ocorria, por meio do Estadual. Em 2022, por exemplo, além de Atlético-GO, Vila Nova e Grêmio Anápolis, que entraram pelo Estadual de 2021, o estado colocou o Goiás pelo RNC e teve quatro representantes na Copa do Brasil. Agora, isso não vai mais ocorrer.

Em 2023, os representantes do futebol goiano serão Atlético-GO, Goiás e Vila Nova.

A partir de agora, o ranking nacional de clubes da entidade não será utilizado de maneira direta na composição dos times do torneio.

Com a mudança, 80 das 92 equipes participantes vão garantir um lugar na competição a partir de seus desempenhos nos campeonatos estaduais já em 2023.

As federações de São Paulo e Rio de Janeiro terão direito a seis vagas cada no novo critério; Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná contam com cinco lugares disponíveis.

Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão têm três vagas cada, e o restante das federações possuem duas cada

As 12 vagas restantes são originárias de quem disputa a Libertadores (além dos campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B).

Clubes que fazem parte da lista destes 12 continuam estreando na 3ª fase da competição.

A classificação do último Campeonato Brasileiro pode ser utilizada para preencher o número.