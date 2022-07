CBF oficializa jogo do Vila Nova contra o Ituano no Serra Dourada

A CBF oficializou o Estádio Serra Dourada como local do jogo do Vila Nova contra o Ituano, pela 22ª rodada da Série B. A partida estava marcada para ser disputada no OBA e teve alteração após solicitação do clube colorado, que fez o pedido depois da vitória contra o Vasco no principal palco do futebol goiano.

A data da partida também foi alterada. O jogo estava previsto para ser disputado no sábado (6 de agosto) e será disputado na sexta-feira (5). O horário permanece às 19 horas.

A princípio apenas esse confronto será disputado no Estádio Serra Dourada, mas novas solicitações de mudanças poderão ser feitas pela diretoria do Vila Nova caso os resultados positivos sigam no principal palco do futebol goiano.

Antes de encarar o Ituano, o Vila Nova visita o Novorizontino, neste sábado (30). O duelo é válido pela 21ª rodada e será disputado a partir das 18h30, no Estádio Jorge de Biasi.