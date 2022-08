CBF sorteará mandos das semifinais da Copa do Brasil nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (19), a CBF sorteará a ordem dos mandos de campo das partidas válidas pelas semifinais da Copa do Brasil de 2022. O evento começará às 11h (de Brasília) e será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

De acordo com calendário divulgado no começo do ano, as partidas de ida das semifinais estão marcadas já para a próxima quarta-feira (24). Os jogos de volta acontecem três semanas depois, no dia 14 de setembro.

Diferentemente das etapas anteriores, o chaveamento para essa etapa da competição estava definido e um confronto já é conhecido. Na última quarta-feira (17), o Fluminense empatou com o Fortaleza, em 2 a 2, no Maracanã, e avançou por ter ficado com 3 a 2 seu favor no agregado dos dois jogos. Em Itaquera, o Corinthians bateu o Atlético-GO, por 4 a 1, e garantiu sua vaga, ficando com um 4 a 3 no placar geral do confronto. Com os resultados, Flu e Timão se enfrentam nas semifinais.

Também na noite desta quarta, o Flamengo foi até Curitiba e venceu o Athletico-PR, por 1 a 0. O resultado, somado ao 0 a 0 na ida, colocou o Rubro-Negro entre os quatro semifinalistas. A última vaga será preenchida nesta quinta-feira (18), já que o América-MG recebe o São Paulo, às 21h (de Brasília). No Morumbi, o time tricolor venceu o clube mineiro por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.