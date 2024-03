CEO do Goiás diz que clube terá um adicional de R$ 10 milhões no orçamento

TANDARA REIS

O CEO do Goiás, Luciano Paciello, disse nesta segunda-feira (25) que o orçamento do clube terá um adicional de R$ 10 milhões para a sequência da temporada. Anteriormente o dirigente já havia anunciado que o orçamento para 2024 seria de R$ 50 milhões - para todas as áreas do clube -, ou seja, o orçamento total chegará aos R$ 60 milhões.

"Conversei com o presidente do Conselho de Administração (Aroldo Guidão Filho) para que nós possamos ter um incremento no orçamento deste ano e a ideia foi muito bem recebida (...). É um valor importante e entendemos que para o seguimento do ano vai fazer muita diferença", disse.

Após as demissões do técnico Zé Ricardo e do diretor de futebol Agnello Gonçalves, Paciello destacou que o clube precisa se reorganizar para buscar seu maior objetivo na temporada, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Vamos olhar para uma nova rota dentro do ano. É um ano importante e vamos fazer um trabalho incansável, dentro de todas as nossas possibilidades, para voltar para a Série A em 2025 (..). O Goiás é forte, tem torcida, tem estádio e tem tudo que um time grande tem. Nós vamos fazer de tudo para que ele possa voltar para Série A", frisou.

Em relação às contratações de um novo treinador e um novo diretor de futebol, o dirigente revelou que o clube está analisando os nomes do mercado. "Estamos olhando para profissionais experientes, de gabarito, que já tenham vivido essa situação (lutar pelo acesso) e que possam trazer benefícios para o clube", afirmou.

Luciano Paciello assumiu a responsabilidade com o projeto desde que assumiu a gestão do clube. O esmeraldino vem de duas eliminações precoces, no Campeonato Goiano e na Copa Verde. Para o dirigente será preciso “trabalhar incansavelmente” para que " o Goiás volte a ter os anos gloriosos que teve no passado".