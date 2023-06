Chapecoense x Vila Nova: onde assistir, prováveis escalações e escala de arbitragem

O Vila Nova entra em campo nesta terça-feira (6), a partir das 19 horas, para mostrar que está acostumado a figurar na faixa de acesso (G4) em 2023 e seguir entre os primeiros colocados da Série B. O time colorado, vice-líder da competição nacional, encara a Chapecoense na abertura da 11ª rodada, na Arena Condá.

(Confira informações sobre onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

Em seu melhor início de Série B nos pontos corridos, o Vila Nova é o terceiro time na atual Série B que mais figurou no G4 após dez rodadas - o time colorado tem um jogo a menos, contra o Sport, válido pela 2ª rodada e que será disputado no dia 18 de junho. Até aqui, o Tigre esteve na faixa de acesso à elite nacional em seis ocasiões e tenta aumentar este número contra a Chapecoense.

Entre os 20 times da Série B 2023, oito já terminaram uma rodada ao menos uma vez no G4. À frente do Vila Nova, só ficam Criciúma e Vitória. A dupla está no G4 desde a 1ª rodada (dez vezes). Guarani (5), Atlético-GO (3), Botafogo-SP (3), Novorizontino (2) e Ituano (1) são os outros clubes.

A atual sequência do Vila Nova no G4 é de quatro rodadas seguidas. Em 13 participações na Série B, o time colorado já passou períodos maiores na faixa de acesso e pode igualar, contra a Chapecoense, a 4ª maior sequência.

Em 2018, por exemplo, foram cinco rodadas seguidas. Em 2017, o Tigre teve dois períodos maiores: oito vezes e o recorde, até hoje, com 12 rodadas consecutivas entre os quatro primeiros. Em 2008, a equipe vilanovense teve sequência de dez rodadas seguidas no G4.

No recorte de dez rodadas iniciais, essa é a segunda vez em 13 participações que o Vila Nova soma seis aparições no G4 em um começo de Série B - a outra foi em 2017. O objetivo diante da Chapecoense é seguir entre os quatro primeiros e manter o discurso de que o time colorado tem de se acostumar a estar nas primeiras colocações da Segundona.

Jogadores e comissão técnica dizem que é importante para o clube goiano criar gordura na faixa de acesso, mas, quando não der e uma eventual saída do G4 ocorrer, dar resposta rápida na rodada seguinte para retomar a posição entre os quatro primeiros. Foi o que ocorreu, neste ano, entre as rodadas 6 (empate sem gols com o Criciúma, que tirou o time do G4) e 7 (vitória de 3 a 0, fora, contra o CRB, que colocou o Tigre na faixa de acesso novamente).

O Vila Nova faz seu melhor início de Série B com 20 pontos após dez rodadas e soma números positivos. Tem a melhor defesa (3 gols sofridos), a terceira melhor média de gols marcados por jogo (1,56) e o melhor aproveitamento (74%) entre os 20 times.

Entre os destaques individuais, Guilherme Parede é o artilheiro com quatro gols e o jogador do time colorado com mais participações diretas em gols da equipe: sete. Ele distribuiu três assistências, lidera a estatística na equipe e é o 3º na Série B.

Pode liderar

O Vila Nova tem a chance de liderar a Série B pela primeira vez na temporada. Para isso, precisa vencer a Chapecoense e contar com tropeço (empate ou derrota) do Vitória, que enfrenta o Tombense, fora, a partir das 19 horas, nesta terça-feira.

Contra a Chapecoense, o técnico Claudinei Oliveira conta com o retorno do polivalente Lourenço. O jogador, que tem atuado como segundo volante, cumpriu suspensão na goleada sobre o Sampaio Corrêa (3 a 0) e vai retornar à formação titular.

O meia Luciano Naninho, com dores na lombar, não viajou para Chapecó e desfalca o Vila Nova contra a Chapecoense. O jogador tem sido relacionado como reserva e entrado na equipe no decorrer dos jogos.

Diferente do Vila Nova, a Chapecoense faz um início ruim de Série B. A equipe alviverde é a primeira fora da zona de rebaixamento e vai estrear o técnico Gilmar Dal Pozzo contra o time colorado, nesta terça-feira. Será a terceira passagem do treinador pelo clube de Chapecó.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 11ª rodada

Jogo: Chapecoense x Vila Nova

Local: Arena Condá (Chapecó-SC)

Data: 6/6/2023

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Douglas Marques das Flores/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira/SP

VAR: Vinicius Furlan/SP

CHAPECOENSE: João Paulo; Ronei, Rodrigo Freitas, Rafael Ribeiro (Victor Ramos) e Mancha; Pablo (Bruno Vinícius), Gabriel Xavier, Felipe Ferreira e Cristiano; Alisson Farias e Ribamar. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço, Matheus Souza (Sousa) e Guilherme Parede; Caio Dantas e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira.