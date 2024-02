Chileno Araos passa por 2ª cirurgia no joelho, e médico do Atlético-GO mostra confiança

O chefe do departamento médico do Atlético-GO, Gleyder Sousa, explicou nesta quarta-feira (28) como foi a segunda cirurgia do chileno Ángelo Araos, que teve outra lesão nos ligamentos cruzado do joelho direito no jogo em que o Dragão goleou o Goiatuba por 6 a 0, no dia 15 de fevereiro. O jogador voltou a se machucar minutos depois de entrar em campo, foi substituído, saiu caminhando na direção do banco de reservas e confirmou o temor de repetição do problema anterior.

"Ontem (terça-feira, 27), realizamos o procedimento cirúrgico no jogador Ángelo Araos, colocamos em prática tudo aquilo que foi planejado na última semana após a realização de vários exames. Saímos do final da cirurgia com aquele sentimento de que foi um sucesso a cirurgia. Hoje (quarta-feira, 28), ele (jogador)já recebeu alta do hospítal, já se encontra na sua residência. Amanhã (quinta-feira, 29), ele se apresenta aqui, ao departamento médico, para iniciar a segunda fase do seu tratamento", explicou o médico do Atlético-GO.

A partir de agora, Ángelo Araos inicia a segunda fase da recuperação, que começa com o trabalho dos fisioterapeutas do clube. Isso será realizado em conjunto com o trabalho da nutrição e psicológica do atleta.

"Mais pelo quinto mês, começa o trabalho com a parte da preparação física. Não será muito diferente da primeira cirurgia, com aquele mesmo tempo previsto, em média, de oito a nove meses (de recuperação)", previu Gleyder Sousa.

Segundo o médico, o jogador se mostrava alegre e confiante na recuperação e que há confiança que o processo seja bem sucedido. "Com certeza, no final do tratamento ele retornará com a mesma precisão, a mesma dedicação", acrescentou o chefe do departamento médico do Dragão, reiterando a confiança na recuperação do atleta no período de oito a nove meses.

No processo anterior, Araos se contundiu no dia 15 de março do ano passado, no empate (1 a 1) do Atlético-GO com o Volta Redonda-RJ, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Passou por cirurgia alguns dias depois, ficou em recuperação até o final do ano passado, fez a transição e começou a treinar em janeiro.

O retorno dele ao time foi nos minutos finais do clássico em que o Dragão venceu o Goiânia por 3 a 1, no dia 12 de fevereiro. Ele foi relacionado para o jogo seguinte, diante do Goiatuba, em que entrou no segundo tempo e participou do lance de um dos gols do Atlético-GO.