Circuito Junino abre inscrições para corrida de rua em Goiânia

O Circuito Junino de 2022 abriu inscrições para a corrida de rua que será disputada no dia 25 de junho em Goiânia. A organização do evento, feita pelo Jornal O Popular, aguarda mais de mil atletas. As vagas são limitadas e devem ser preenchidas até o dia 20 deste mês pelo site.

A competição terá dois percursos, de 5km e 10km. Largada e chegada serão no Paço Municipal, no Parque Lozandes (confira o trajeto no final deste texto). A prova é feita em parceria com a Prefeitura de Goiânia.

Há dois valores de inscrição, 60 reais, que inclui numeração de peito e chip de cronometragem. A outra opção é de 90 reais, que acrescenta uma camiseta ao kit. Idosos têm 50% de desconto.

Ao término da prova, todos os participantes vão receber medalha de participação. As inscrições podem ser feitas por adolescentes a partir dos 16 anos, que só poderão participar do percurso de 5km. A partir dos 18 anos a opção de 10km estará liberada.