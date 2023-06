Circuito Junino: atletas vão curtir esporte, quadrilha e comidas típicas

Uma corrida de rua disputada com espírito festivo, bem ao estilo das tradições goianas. Assim será a 2ª edição do Circuito Junino, que será disputado no início da noite deste sábado (17), com largada e chegada ao lado do Paço Municipal de Goiânia, no Park Lozandes. A prova começa às 18 horas e terá as distâncias de 5km e 10km.

O evento será dividida nas categorias masculino e feminino, que, por sua vez, estão subdivididas em seis faixas etárias (na distância de 10km, não foram permitidas as inscrições de atletas com menos de 18 anos, enquanto no percurso de 5km, houve a permissão para competidores acima de 16 anos).

O Circuito Junino é uma realização do jornal O POPULAR. Na disputa da prova, há quase mil inscritos, a maioria nos 5km (719 atletas). Os outros 261 corredores estarão nos 10km.

Haverá premiação de pódio para os três melhores colocados no geral e, ainda, em cada categoria, dentro da respectiva faixa etária. Haverá disputa para as pessoas com deficiência (PCD): cadeirantes, deficientes visuais, andantes (masculino e feminino).

Enquanto houver atleta na pista ou no aquecimento, o espaço terá barracas e músicas típicas das festas juninas. O Grupo Viva Quadrilha vai fazer o show. Tem espaço para quadrilha, muita animação e barraquinhas de comidas típicas, como pamonha, pipoca e algodão doce. Na arena, haverá também pebolim, doação de mudas frutíferas e espaço lolita.

A arena do Circuito Junino estará aberta a partir das 17 horas. A animação do evento fica por conta do Victor Hugo Araújo, apresentador do Globo Esporte, que vai comandar a arena. As provas têm largada às 18 horas, no Paço Municipal, que fica na Avenida do Cerrado, nº 999, no Parque Lozandes.

A previsão é de queda de temperatura e tempo nublado no horário da prova, condições que lembram festas juninas, tradição que se espalha pelos quatro cantos do País e conserva o caráter alegre, dançante e de confraternização.

Grupos de corrida e assessorias estão inseridos, fizeram a preparação dos atletas e terão tendas e espaços para monitoramento dos competidores. Claro, com adereços, música junina e pratos típicos, como é o caso do Cascavel Running Team.

No Circuito Junino, cerca de 30 atletas do grupo disputarão as provas. “Temos um pessoal bem animado. Alguns irão caracterizados (trajes) com os chapéus, as mulheres usando vestidos”, contou Maycon Aureliano, coordenador do Cascavel Running Team na corrida. A tradição junina tem agenda reservada na assessoria. “Usamos o nosso espaço para os treinos, mas fazemos sempre a nossa festa junina”, explicou Maycon Aureliano.

A preocupação foi com a preparação para que, além da descontração, o desempenho seja proveitoso. “Fizemos treinos em circuitos semelhantes ao do Paço Municipal. Para correr bem, tem de se preparar”, cita Maycon. O coordenador prevê que, entre os inscritos, pelo menos cinco atletas estão em condições de brigar pelo pódio na prova deste sábado (17). Na preparação da equipe, houve, além dos treinos de corrida, trabalho de força e de elástico para melhorar a mobilidade e agilidade.

Entre as atletas do grupo, Wanusa Maria da Silva se prepara fazendo a junção da meta, que é terminar o trajeto dos 5kms, e o lado lúdico da prova do Circuito Junino. “Estou voltando de uma lesão. Vou participar para brincar. Quero fazer todo o percurso. É um clima de diversão e vou tranquila para a prova”, disse Wanusa, que vai usar figurino típico das festas juninas.

A competidora preparou o vestido típico, usando-o sobre uma bermuda para corrida. Além de estar vestida a caráter, a corredora também entra no clima festivo com a preparação de um prato típico das festas juninas – a canjica. Nesta sexta-feira (16), Wanusa cozinhava o milho para ser servida aos colegas, no pós-prova, na tenda do Cascavel Running Team.

A realização do Circuito Junino é do jornal O POPULAR, com apoio de Prefeitura de Goiânia e Mega Moda Park.