Circuito Junino empolga corredores com perspectiva de desafio e festa

A 3ª edição do Circuito Junino, realização do Jornal O Popular com apoio do Shopping Cerrado e da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), reúne corrida de rua noturna e atrações temáticas neste sábado (8), às 18 horas, na sede da Alego.

Serão 1.500 pessoas no evento, em dois tipos de circuito, com largada e chegada na Alego. A prova de 5 km passa por Avenida Olinda, Paço Municipal e Avenida do Cerrado. A corrida de 10 km se estende também por outros bairros, como Jardim Goiás e Setor Universitário.

Os corredores não escondem a empolgação com a prova, que também terá show da banda Zabumba Beach, quadrilha improvisada e brincadeiras, além de comidas típicas como pamonha, espetinho e cachorro-quente.

"O Circuito Junino é uma oportunidade única de festejar a cultura e as tradições locais, enquanto incentivamos um estilo de vida saudável. Eventos como esse não apenas fortalecem a comunidade esportiva, mas também contribuem para preservar e valorizar as raízes do nosso estado. Estamos entusiasmados em unir a energia da corrida com o encanto das festas juninas, e convidamos a todos para essa experiência que celebra Goiás em sua essência", explica Cristiana Moreira, Diretora de Negócios do Grupo Jaime Câmara.

"A Assembleia Legislativa de Goiás vai virar ponto para os corredores. Temos um espaço amplo e fazemos questão de receber corridas de rua. Não só pela saúde, mas pela cultura que é esse esporte, pelo qual sou apaixonado. Democrático, de superação e que une as pessoas. E nada melhor do que unir as festas juninas para confraternizar e comermos aquela pamonha, aquele milho cozido, depois de uma corrida, diz o deputado estadual Bruno Peixoto, Presidente da Alego.

Prova de 5km

A corrida de 5 km no Circuito Junino é a que contará com o maior número de participantes, por ser mais curta e acessível - atletas de 14 a 80 anos se inscreveram para a prova. Thayna Costa, de 25 anos, é uma dessas pessoas. Professora de beach tennis em Goiânia, ela mal pode esperar pelo evento deste final de semana.

“Estou bem animada, tanto pelas atrações quanto pela corrida. Vai ser bem animado. Nessa prova, não estou com nenhuma meta específica, só estou indo para curtir mesmo”, comenta.

Thayna começou a correr com assessoria em janeiro deste ano, mas, desde 2023, passou a fazer alguns treinamentos focados na performance no beach tennis. Ainda no ano passado, esteve na Corrida da Mulher e na Corrida do Dragão. Em 2024, participou do Circuito 5k.

“A corrida aqui em Goiânia aumentou muito, não é? Sempre foi forte, mas, nos últimos anos, vi uma crescente ainda maior. E acho que por causa desse aumento de corredores, a quantidade de competições também aumentou. Tem corrida praticamente todo final de semana”, conta a atleta.

A professora de beach tennis revela que a corrida já lhe trouxe muitos amigos, inclusive um grupo formado exclusivamente por mulheres, o Peloteiras. Cada uma vai incentivando a outra, o que ajuda Thayna a reforçar a paixão recente pela corrida. Atualmente, ela é orientada pela assessoria Start Move.

No Circuito Junino, ainda há um bônus: a festa temática. Os corredores poderão participar da prova com roupas juninas, em uma noite recheada de atrações para todos os tipos de público.

“Todo goiano é apaixonado em festa junina, então hoje o Circuito Junino, além de corrida, virou um evento também. Essa vibe de corrida mais festa junina não tem como dar errado”, completa Thayna.

Prova de 10 km

A corrida de 10 km do Circuito Junino é mais desafiadora por ter mais subidas e um trajeto maior. O frio tende a ser um desafio extra. Porém, nada que abale o administrador de empresas Rafael Coutinho, de 25 anos, nascido e criado em Goiânia. Sua história com o mundo das corridas data de alguns anos.

“Eu já havia começado a correr há um tempo. Meu pai já praticava o esporte e eu o acompanhava às vezes, mas nunca tinha levado a sério. Eu vinha, participava com ele, treinava, mas nunca tinha treinado para ter performance, para poder evoluir mesmo. Era mais por lazer e para falar que fazia alguma atividade física”, conta.

Rafael afirma que, desde o fim da pandemia da Covid-19, decidiu que iria treinar para fazer parte de um grupo de corrida. Desde então, participou de vários circuitos, como a Meia Maratona de Goiânia e a Maratona Internacional de Goiânia, mas será a primeira vez que estará no Circuito Junino. A empolgação está nas alturas.

“Como é a primeira vez que vou participar do Circuito Junino, fiquei bastante empolgado. Vi que vai ter um forrozinho, comidas típicas, estou com expectativa boa. Já estou ansioso, treinei bastante para fazer um bom tempo, ter um bom resultado e depois curtir bastante a festa”, diz Rafael.

O atleta entende que a corrida é um esporte que movimenta a capital. Só nos últimos meses, Rafael participou de quatro provas diferentes. O cenário melhorou, e ele acredita que, com um maior investimento do poder público em adequação de espaços e manutenção, a modalidade tende a deslanchar ainda mais.

“O esporte é atrativo dessa forma, a pessoa fica curiosa para conhecer. Vejo que está com um crescimento e não vai parar, a tendência é aumentar, é um boom que veio para ficar realmente e, se tiver uma atenção, vai aumentar mais e mais, com prova todo final de semana durante o ano todo”, opina Rafael.

O Circuito Junino é uma realização do Jornal O Popular e tem apoio da Alego, do Shopping Cerrado, do Governo do Estado de Goiás e da Unimed Goiânia. Na arena do evento, o apoio é também da Actvitta e Esportes da Sorte.