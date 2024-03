Clássico Go-Go volta à Serrinha para decisão de vaga

Goiás e Goiânia voltam a se enfrentar no duelo decisivo que define uma vaga na semifinal do Goianão 2024. A partida será disputada na Serrinha, neste domingo (10), a partir das 16 horas. Quem vencer avança, já que houve empate sem gols na partida de ida. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preços de ingressos e escalações prováveis)

Além da vaga na próxima fase, Goiás e Goiânia buscam a continuidade pelo fim de um jejum sem o título estadual: para o alviverde, de cinco anos; para o alvinegro, de meio século.

Além disso, o time esmeraldino quer se classificar retomando a liderança geral do campeonato, enquanto a equipe alvinegra tem sua última chance para jogar a Série D em 2025. Nos dois últimos objetivos, Goiás e Goiânia não dependem de si.

Para reassumir a 1ª colocação, o time esmeraldino tem que ganhar e torcer para o Atlético-GO não vencer o Goiatuba, no Accioly, na próxima segunda-feira (11). Se o clássico terminar empatado, o Dragão não pode pontuar e nem o Vila Nova pode vencer o Goianésia para que o alviverde fique na liderança.

O Galo, se não vencer, precisa somar ponto na Serrinha e torcer para o Goianésia não pontuar diante do Vila Nova, no OBA. Assim, no caso de nenhum dos dois se classificar à semifinal, o Goiânia fica à frente por causa do saldo de gols. Por óbvio, avançar à semi seria um passo grande para o alvinegro estar na 4ª Divisão nacional.

O jogo deste domingo (10) não deve ter mudança de panorama em relação à partida de ida. Na teoria, o Goiás deve ter domínio da posse de bola e quer jogar no campo de ataque. O Goiânia, por sua vez, não vai abdicar do jogo reativo.

Nos clubes, há o consenso de que quem for mais eficiente vai vencer a eliminatória, mas ambos treinaram pênaltis nos últimos dias já prevendo uma possível disputa de penalidades.

Na ida, o Goiás chutou 26 vezes, sendo apenas quatro tentativas na direção do gol, todas defendidas pelo goleiro Léo. O Goiânia conseguiu levar perigo em apenas um contra-ataque. Ninguém marcou no primeiro duelo e a expectativa é de enredo diferente na Serrinha.

Goiás e Goiânia tiveram preparações distintas após empate sem gols no jogo de ida, no Olímpico.

Pela primeira vez na temporada, o Goiás mudou a chave e iniciou participação na Copa Verde com vitória de 2 a 0 sobre o União Rondonópolis-MT e classificação às quartas de final.

O técnico Zé Ricardo rodou parte do elenco para preservar alguns atletas para o clássico deste domingo (10). Sander, Yan Souto, Weverton e Allano devem voltar à formação titular.

A única ausência no Goiás será do atacante Breno Herculano, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e deve desfalcar a equipe por pelo menos 20 dias. O jogador só deve voltar a jogar em uma eventual final de Goianão e desfalcará o time esmeraldino também nas quartas de final da Copa Verde.

O Goiânia, diferentemente da semana do jogo de ida, fechou treinos e não liberou entrevistas com jogadores, técnico ou dirigentes. O objetivo do Galo é manter o foco na decisão que o clube encara pela frente.

Voltar à Série D é uma das principais metas do Goiânia no atual Goianão. Desde 2020, o Galo não tem uma temporada cheia, para além do Estadual.

O técnico Glauber Ramos não conta com o zagueiro Guilherme, suspenso, e tem pelo menos três dúvidas para o clássico: o lateral direito Murilo, o zagueiro Eduardo e o atacante Sávio. Todos tiveram problemas musculares nas vésperas do jogo de ida contra o Goiás e a participação deles na decisão depende de avaliação do departamento médico.

O clássico entre Goiás e Goiânia é disputado desde a década de 1940. Voltou a ter confrontos eliminatórios a partir de 2019 e é marcado por tabus que o Galo tem para bater diante do time esmeraldino.

Não há vitória alvinegra no confronto desde 2001 com 15 jogos sem vitória do Goiânia no período (entre 2008 a 2018 os clubes não se enfrentaram, já que o Goiânia estava na Divisão de Acesso) e o Galo tenta eliminar o Goiás pela primeira vez em um confronto eliminatório na história.

ONDE ASSISTIR: TV Brasil Central e TV Alego