Claudinei Oliveira é novo técnico do Vila Nova

O técnico Claudinei Oliveira, de 53 anos, é o novo técnico do Vila Nova e foi oficializado pelo clube colorado como comandante para 2023 nesta quinta-feira (1º). A informação da contratação do treinador foi feita pelo presidente Hugo Jorge Bravo, durante live no canal Vilanovida, no youtube.

O treinador inicia a pré-temporada com o colorado ainda este mês. Além do profissional, o preparador físico Alexandre Lopes, que trabalhou com o técnico Ney Franco no Goiás, também acertou com o time colorado.

O último clube de Claudinei Oliveira, que terá sua terceira passagem pelo futebol goiano, foi o Sport. Em Goiás, o técnico já trabalhou no Goiás em duas oportunidades.

O treinador é paulista, natural de Santos, e tem em seu histórico dois acessos no comando do Avaí (2016 e 2021). Por isso, conhece o caminho tão sonhado por todos os colorados.

Claudinei Oliveira substitui Allan Aal no comando do Vila Nova. O antecessor chegou a dizer, após a perda do título da Copa Verde, que permaneceria no comando do colorado para 2023, mas, dias depois, o Tigre anunciou seu desligamento.

Além de Goiás e Avaí, Claudinei Oliveira tem passagens por Santos, Paraná, Athletico-PR, Vitória, Chapecoense e Operário-PR.