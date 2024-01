Clubes goianos vão conhecer rivais da estreia na Copa do Brasil; veja potes do sorteio

A Copa do Brasil 2024 terá, na tarde desta terça-feira (30), a partir das 15 horas, o sorteio dos confrontos da 1ª fase, que terá 80 clubes na disputa, em jogo único, por 40 vagas à 2ª etapa. A disputa, que começa no dia 21 de fevereiro, terá a presença de três representantes goianos: Atlético-GO, campeão do Estadual de 2023, Aparecidense, 3ª colocada, e Anápolis, 4º lugar, que herdou a vaga via Estadual do Goiás, que foi campeão da Copa Verde e entra direto na 3ª fase da competição.

(No fim do texto, veja todos os potes com os clubes e confrontos que os goianos podem fazer)

O trio local que jogará a 1ª fase estará em potes diferentes neste sorteio. O Dragão e a equipe de Aparecida de Goiânia decidirão a vaga fora de casa, mas terão a vantagem do empate, enquanto o Galo da Comarca será mandante e precisa da vitória em casa para avançar.

Os 40 classificados jogam a 2ª fase também numa só partida, em busca de 20 vagas. Mas, se houver empate, a definição de quem continua no torneio será nos pênaltis, diferentemente da fase inicial. Depois, na 3ª etapa, será a vez de subir o sarrafo, com 32 times. Isso porque mais 12 clubes, entre representantes do País na Libertadores (Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, Athletico-PR, RB Bragantino-SP) e os campeões das copas do Brasil (São Paulo), Nordeste (Ceará), Verde (Goiás) e da Série B (Vitória), entram no torneio a partir da 3ª fase e tornam o nível técnico da disputa mais elevado, com jogos de ida e volta. É a partir daí que o Goiás começará a Copa do Brasil de 2024.

A previsão da final da Copa do Brasil é para o dia 10 de novembro. Algumas situações chamam atenção na competição. O torneio virou alvo de cobiça dos clubes por causa das atrativas cotas financeiras recebidas pelos participantes.

O Atlético-GO, por estar no pote A, o dos clubes da elite do Brasileiro, inicia a competição faturando R$ 1,4 milhão e, se avançar à 2ª fase, recebe mais R$ 1,7 milhão. A Aparecidense e o Anápolis ganharão, cada um, R$ 750 mil na 1ª fase. Quem se classificar à 2ª etapa, terá cota de R$ 900 mil. Por iniciar na 3ª etapa, o Goiás terá direito a R$ 2,1 milhões.

A Copa do Brasil também garante ao campeão a premiação de R$ 70 milhões e, ao vice, de R$ 30 milhões.

Outro ponto chamativo é que, na definição das vagas na Copa do Brasil, o critério básico é a classificação nos Estaduais (campeão e vice na maioria dos Estados) e não mais pelo Ranking Nacional dos Clubes (RNC) da CBF, que é utilizado na definição dos potes.

Por isso, as campanhas negativas de alguns clubes nos Estaduais de 2023 acabaram por tirá-los da Copa do Brasil. O exemplo local é o Vila Nova, eliminado nas quartas de final pelo Anápolis. O futebol paulista não terá o Santos, campeão da Copa do Brasil em 2010 com a geração Neymar, Ganso e outros. O Vitória garantiu vaga, mas porque foi campeão da Série B.

O tempo de disputa da competição, abrangendo quase dez meses até a final, também mudou o nível de competitividade da Copa do Brasil. Nos últimos dez anos, apenas times que estavam na Série A foram campeões: Flamengo (2013 e 22), Cruzeiro (2017 e 18), Atlhetico-PR (2019), Grêmio (2016), Palmeiras (2015 e 20), Atlético-MG (2014 e 21) e São Paulo (ano passado). Os emergentes que ganharam títulos antes, como Criciúma-SC (1991), Juventude-RS (1999), Santo André-SP (2004) e Paulista-SP (2005), passaram a ter dificuldades, por causa do calendário alongado e dos elencos fortes e do poderio financeiro dos principais clubes do País.

O futebol goiano nunca teve um campeão da Copa do Brasil, disputada desde 1989. Naquele ano, o Goiás chegou à semifinal e, no ano seguinte (1990), chegou à final e foi vice, perdendo o título para o Flamengo em decisão polêmica.

Depois, em 1991, o alviverde fez boa campanha, mas parou nas quartas de final na melhor sequência do time no recém criado torneio. O vice de 1990 é a melhor participação de um clube goiano na competição. O Goiás também chegou à semi em 2003 (eliminado pelo Cruzeiro, o campeão) e em 2013 (novamente caiu para o Flamengo).

O Atlético-GO foi semifinalista em 2010, mas caiu para o Vitória. Em 2022, o Dragão foi às quartas e, após abrir vantagem sobre o Corinthians (2 a 0), foi goleado em São Paulo (4 a 1) e saiu do torneio.

A Aparecidense já eliminou Botafogo, Sport e Ponte Preta, mas não conseguiu ir tão longe no torneio. São os melhores desempenhos dos clubes goianos na Copa do Brasil.