Com 1,5% de chance de acesso, Goiás aposta em confrontos diretos na Serrinha para embalar

LUIZ FELIPE MENDES

Com dez jogos a disputar até o final do campeonato, o Goiás ainda sonha com o acesso à Série A. Com 1,5% de probabilidade de subir, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o esmeraldino aposta nos confrontos diretos contra Santos e Vila Nova em sequência, ambos na Serrinha, para embalar e dar a volta por cima na temporada.

Em 12º lugar na Série B, com 38 pontos, o Goiás está a nove do Mirassol, clube que abre o G4. Os próximos dois jogos do esmeraldino podem ser um divisor de águas para o time, para o bem ou para o mal. No dia 7, o alviverde recebe o Santos. Em seguida, no dia 13, faz o clássico goiano contra o Vila Nova.

Se conseguir vencer as duas partidas contra adversários que também brigam pelo acesso à elite nacional - o Santos é o vice-líder e o Vila Nova está em 5º -, o Goiás pode ganhar o ímpeto necessário para tentar embalar na reta final da Série B. O esmeraldino não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota entre eles.

Além de subir posições e entrar novamente na briga do pelotão de cima da tabela de classificação, ao derrotar dois concorrentes diretos, o alviverde tem a chance de dar o troco em dois algozes da primeira metade do campeonato.

No 1º turno da Série B de 2024, o Goiás perdeu por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, e por 1 a 0 para o Vila Nova, no OBA.

De acordo com a UFMG, as quatro equipes com mais chances de acesso neste momento são Novorizontino (96,5%), Santos (92%), Sport (62,6%) e Vila Nova (45,9%).

O Goiás está atrás também de Mirassol, Ceará, América-MG, Avaí, Operário-PR, Coritiba e Amazonas, assim como ocorre na própria tabela. Os únicos clubes que não possuem mais chances matemáticas de acesso são Brusque, CRB, Guarani e Ituano, que compõem o Z4.