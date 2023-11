Com 5,9% de chance de acesso, Vila Nova terá de ter 100% e secar pelo menos cinco concorrentes

O Vila Nova tem uma missão complicada para conquistar seu primeiro acesso à Série A. O time colorado não depende de si na reta final da Segundona, terá de ter 100% de aproveitamento, mas precisa de tropeços de pelo menos cinco concorrentes na briga por uma vaga no Brasileirão de 2024.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vila Nova inicia a 36ª rodada com 5,9% de chance de acesso.

Nesta sexta-feira (10), o Vila Nova encara o Londrina, no OBA. Depois, também em casa, duela com o Ceará e encerra sua participação na Série B diante do rebaixado ABC, como visitante. Na sua parte da combinação para subir, o Tigre terá de vencer os três times.

Na atual temporada, a equipe goiana conquistou sequência de três vitórias seguidas em duas ocasiões: no Goianão, quando ganhou de Goianésia, Inhumas e Morrinhos, e na Série B diante de Novorizontino, Juventude e Avaí nos três primeiros compromissos.

Para a conta colorada fechar com o acesso, pelo menos cinco dos sete times alcançáveis em pontuação, que estão à frente do Vila Nova na classificação, terão de tropeçar.

O Guarani, por exemplo, não pode vencer os três jogos que faltam para na reta final da Série B - no máximo ter dois triunfos e um empate. O Mirassol também não pode ganhar três vezes, mas, se somar sete pontos, o Vila Nova terá que ter melhor saldo de gols para ultrapassar o time paulista.

Já o Novorizontino pode somar no máximo seis pontos, enquanto o Sport só pode vencer uma vez. Todas essas equipes estão fora da faixa de acesso (G4) e à frente do Vila Nova.

No G4, o Vitória é o único time que o Vila Nova não pode superar mais. Portanto, o time goiano também torce para que pelo menos um dos outros três clubes na faixa do acesso - Atlético-GO, Juventude ou Criciúma - some no máximo quatro pontos. Se o trio somar a partir de cinco pontos, nenhum deles poderá ser ultrapassado pelo Tigre.

Outro fator que deixa a missão do Vila Nova mais complicada é que Atlético-GO, Juventude e Criciúma não se enfrentam entre si em confrontos diretos, o que poderia tirar pontos para ajudar a equipe colorada.

O Vila Nova trabalha jogo a jogo e quer “lutar até o final”, como disse o técnico Higo Magalhães depois do empate com o Vitória. O Tigre vai conhecer melhor o cenário pelo acesso se vencer o Londrina na sexta-feira (10) e alguns dos rivais tropeçarem.