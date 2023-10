Com Atlético-GO no G4, presidente do grupo vê grupo "maduro" neste momento da Série B

O Atlético-GO é detentor dos melhores números do returno da Série B. Demorou, mas o time atleticano engrenou e entra no G4 da competição. Faltam seis rodadas para a definição dos quatro classificados à elite nacional, com o Dragão na faixa do acesso. Neste domingo (15), em Campinas (SP), o time justificou por que era favorito sobre a Ponte Preta e venceu a equipe paulista por 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, gols de Alix Vinícius e Matheus Peixoto.

O primeiro efeito prático do resultado como visitante foi garantir o time rubro-negro no G4 ao fim da rodada, com 56 pontos. Na próxima rodada, busca outro triunfo na quinta-feira (19), sobre o lanterna ABC, em Goiânia.

O Atlético-GO faz campanha de recuperação e afirmação no returno da Série B, com resultados expressivos. Dos 13 jogos disputados, venceu nove vezes, garantiu 29 pontos e superou o desempenho do 1º turno, em que somou 27 pontos em 19 partidas.

No “returno espetacular”, lema definido e repetido pelo técnico Jair Ventura assim que a equipe começou a vencer os rivais, o elenco tem sido destacado, pois tem opções que fazem a diferença. Na vitória sobre a Ponte Preta, o último gol teve a participação decisiva de Matheus Régis, um atacante em busca de espaço nos treinos e jogos.

Matheus Régis não havia sido relacionado pelo treinador, mas ganhou a primeira chance no jogo em Campinas. Participou do lance do segundo gol, marcado aos 50 minutos do segundo tempo por outro reserva, o atacante Matheus Peixoto. O Dragão abriu o placar no primeiro tempo no cabeceio do zagueiro Alix Vinícius, em lance que teve a revisão do VAR por seis minutos. “Passamos alguns sufocos, mas fomos maduros. O Atlético-GO foi consciente”, comentou o presidente do clube, Adson Batista.

O dirigente valorizou o comportamento da equipe e disse que o time “foi muito coletivo” para superar um adversário ameaçado de rebaixamento. Adson Batista elogiou a atuação de alguns atletas e lembrou que precisou reforçar o elenco na janela de transferências (julho e agosto) porque entendeu que o grupo anterior sentiu o peso da competição.

Jogadores como Alix Vinicius, Luiz Felipe, Lucas Esteves, Matheus Peixoto, Dodô, Mateus Régis e o desfalque neste domingo (15), o volante Gabriel Baralhas, fizeram o time se tornar competitivo sob o comando de Jair Ventura, outro investimento do dirigente.

COMPARAÇÃO

Alix Vinícius fez gol, ganhou as disputas pelo alto e até se arriscou a sair com a bola em lances de contra-ataque. Emprestado pelo Fortaleza, assim como o artilheiro Gustavo Coutinho, o zagueiro foi comparado por Adson Batista ao perfil de Gil quando chegou ao Dragão para a Série C 2008 – Gil foi negociado no ano seguinte ao Cruzeiro. Alix Vinícius passou pelo Volta Redonda-RJ, foi cedido pelo Fortaleza e fez o primeiro gol dele pelo Atlético-GO.

“Vamos pensar que temos um grupo e espero que todos possam manter o nível”, destacou o dirigente atleticano. “Agora, é só fazer a nossa parte. É hora da intensidade, de confiança. É um momento de muita confiança no clube”, ressaltou Adson Batista. Segundo ele, a postura e o discurso continuam sendo “jogo a jogo” para a arrancada final. “É jogar a pressão para os outros. Esperamos chegar ao tão sonhado acesso”, previu o dirigente.

Na campanha deste ano, diferente dos acessos na Série B de 2009 (4º colocado), 2016 (campeão) e 2019 (4º colocado), o Atlético-GO não teve bom desempenho no 1º turno. O time foi goleado por 3 a 0, três vezes, por Criciúma, Juentude e Ceará. Também vencia o Vila Nova por 1 a 0 e sofreu gols nos acréscimos. “Temos de praticar a humildade porque estamos no rumo do abismo sempre. Mas o Jair (Ventura) conduziu bem o grupo”, elogiou Adson Batista.