Com campanha idêntica de 2023, Vila Nova quer evitar erros na busca pelo acesso

LUIZ FELIPE MENDES

Na Série B de 2024, o Vila Nova segue na briga pelo acesso, embora tenha perdido um pouco do ímpeto nas duas últimas rodadas, em que não venceu. Com campanha idêntica à do ano passado, quando a equipe deixou escapar a vaga na Série A na última rodada, o Tigre quer evitar os mesmos erros para conseguir desfecho diferente na atual edição.

Ao fim da 29ª rodada da Série B de 2023, o Vila Nova estava em 8º lugar, a quatro pontos da faixa do acesso (G4). O time goiano tinha 46 pontos, 13 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, com 32 gols marcados e 19 sofridos (13 gols positivos de saldo).

Coincidentemente, a equipe colorado também vinha de dois jogos sem vencer, após empate em casa com a Ponte Preta (1 a 1) e derrota fora para o Sampaio Corrêa (2 a 1).

Em 2024, após 29 jogos disputados, o Vila Nova está em 5º lugar, a um ponto do G4. O Tigre possui 46 pontos, 13 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, assim como no ano passado.

A diferença é que, na atual edição, a equipe possui 34 gols marcados e 37 sofridos (três gols negativos de saldo). O time colorado vem de goleada sofrida contra o Ceará (4 a 0), fora de casa, e empate em casa com o Botafogo-SP (1 a 1).

No ano passado, nas nove últimas partidas da Série B, o Vila Nova obteve quatro vitórias, três empates e duas derrotas (55,5% de aproveitamento). O Tigre chegou na última rodada precisando apenas de um triunfo simples contra o lanterna e rebaixado ABC, em Natal-RN, mas perdeu por 3 a 2 e deixou escapar o acesso.

Na Série B deste ano, o Vila Nova continua com boas condições de subir, mas terá de corrigir dois problemas principais: problemas na construção de jogadas a partir do goleiro, como foi com Dênis Júnior no lance que originou o gol de empate do Botafogo-SP, o alto número de gols sofridos, como na goleada para o Ceará, e o desempenho de rebaixado como visitante na atual edição.

Para o jornalista Sérgio Xavier Filho, comentarista do SporTV, o Vila Nova está no caminho certo, mas vai precisar de cerca de cinco vitórias nos nove últimos jogos da temporada para conseguir o acesso.

Alguns dos jogos na reta final são teoricamente mais fáceis, como aqueles contra Amazonas, Ponte Preta e Ituano, no OBA, mas nas contas do clube, não há mais espaço para tropeços em casa.

“O Vila já fez talvez o mais difícil, que era chegar neste momento do campeonato no pelotão para brigar de igual para igual, para não dizer com uma certa vantagem. Eu estava vendo os oito últimos jogos, acho que ninguém ganhou tanto quanto o Vila. Está no caminho certo, mas não pode bobear, como nesse fim de semana (contra o Botafogo-SP), em um jogo que não podia desperdiçar três pontos”, avaliou.

Como visitante, o Tigre tem duas vitórias, três empates e nove derrotas (21,4% de aproveitamento). Como base de comparação, a equipe é a melhor mandante da competição, com 11 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota (82,2% de aproveitamento).

“A campanha fora do Vila é muito desafiadora. Em casa, dá para garantir quatro vitórias, mas vai precisar de uns pontinhos a mais. É concentração total, não tem muito o que negociar. Ser agressivo em casa e tentar ser resistente fora, principalmente nos jogos que eu considero mais complicados, contra Mirassol e Santos, e mais o jogo de Belém (contra o Paysandu). É muito difícil jogar lá, e na última rodada ainda por cima”, opinou Sérgio Xavier.

O próximo compromisso do Vila Nova, válido pela 30ª rodada da Série B, será no próximo sábado (5), às 18 horas, no Estádio Maião. O duelo tem contornos de confronto direto, pois o adversário será o Mirassol, clube que aparece logo acima do Tigre na tabela de classificação, em 4º lugar, com 47 pontos. Depois, a equipe colorada disputa, novamente como visitante, o clássico goiano com o Goiás.