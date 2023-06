Com classificação às oitavas, veja quanto o Goiás já acumula em premiação na Sul-Americana

Com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Goiás já tem cerca de R$ 8,5 milhões acumulados em premiações na competição. O clube goiano receberá da Conmebol uma premiação de R$ 2,7 milhões* (550 mil dólares) pelas oitavas.

O time esmeraldino aguarda a próxima quarta-feira (5) para conhecer o chaveamento do mata-mata até a final da competição, que vai ser realizada em Montevidéu, na capital do Uruguai.

O Goiás já havia recebido 900 mil dólares para disputar a fase de grupos da Sul-Americana (R$ 4,35 milhões) e mais 100 mil dólares por vitória. Como o Goiás conquistou três vitórias, embolsou algo próximo de R$ 1,45 milhão nesta primeira etapa da competição continental.

Classificado para as oitavas de final, o Goiás vai aguardar o sorteio a ser realizado pela Conmebol na próxima quarta-feira (5), às 13 horas (de Brasília). É nele que vai ficar definido todo o chaveamento da fase mata-mata, inclusive os playoffs entre clubes que terminaram na 2ª colocação de seus grupos na Copa Sul-Americana e aqueles que ficaram na 3ª colocação de suas respectivas chaves na Copa Libertadores da América.

Confira os clubes que já estão no sorteio dos playoffs:



Com origem na Sul-Americana:



- Emelec (Equador)

- Estudiantes (Argentina)

- Tigre (Argentina)

- Audax Italiano (Chile)

- Universitario (Peru)



Com origem na Libertadores:



- Ñublense (Chile)

- Independiente Medellín (Colômbia)

- Sporting Cristal (Peru)

- Corinthians (Brasil)

- Libertad (Paraguai)

- Patronato (Argentina)



*Cotação do dia 28 de junho