Com Covid-19, Galvão perde a estreia da Copa da Mundo, e Globo escala Luís Roberto

A Globo decidiu substituir o narrador Galvão Bueno, 72, do primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar, marcado para este domingo (20), entra a seleção anfitriã e o Equador.

Ele já recebeu alta após ser internado com Covid-19, mas ainda aguarda um teste negativo para poder viajar ao país. Por conta disso, a emissora definiu que Luís Roberto fará o primeiro jogo, enquanto Galvão estreia junto com a seleção brasileira, no dia 24, às 16h, em partida contra a Sérvia.

"Estou passando aqui para dar um recadinho. Dois: primeiro, tome muito cuidado. A Covid voltou forte. Forte mesmo. Tome cuidado. Mas estou passando aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado. Já estou com alta médica, já vou agora para casa", disse Galvão, em vídeo publicado nas redes sociais.

"É só a questão de dar o negativo, coisa de dois dias, para pegar o avião e ir para o Catar. Tamo junto dia 24, estreia do Brasil. Quinta-feira da próxima semana, 16h! Que venha o hexa!", complementou.

A mudança de escala foi confirmada pela Globo por meio das redes sociais.