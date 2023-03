Com decisões pela frente, Vila Nova faz mudanças no elenco

Após a eliminação no Campeonato Goiano e antes de decisões pelas copas do Brasil e Verde, o Vila Nova trabalha para reformular parte do elenco também de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria colorada acertou a contratação de três atletas, busca reforços para o meio-campo e ataque e deve liberar jogadores que não vão ser aproveitados na sequência da temporada.

Entre as novidades, apenas uma já treina com o elenco colorado: o atacante Matheus Jesus, de 20 anos. O jogador pertence ao União Suzano-SP e assinou contra por empréstimo com o Vila Nova até o final da Série B.

O jovem joga pelas pontas e era um dos cobradores de pênaltis no clube paulista. Matheus Jesus estreou como profissional no ano passado e vai disputar sua primeira Série B neste ano.

Quem inicia atividades no Tigre nos próximos dias é o atacante João Celeri, que jogou o Goianão 2023 pelo Grêmio Anápolis. O jogador assinará contrato até o final da Série B, por empréstimo, e também disputará sua primeira Segundona.

João Celeri foi artilheiro do Goianão por algumas rodadas. Marcou seis gols em nove jogos e chega ao Vila Nova para disputar posição direta com o atacante Neto Pessoa, que é o artilheiro do clube colorado na temporada, com quatro gols.

Outra novidade do Vila Nova para a sequência de 2023 é o lateral direito Léo Duarte. O jogador de 23 anos é aguardado no clube colorado após concluir sua passagem pela Inter de Limeira. O clube do interior paulista disputará a Taça Independência, antigo Troféu do Interior, que é um torneio disputado por clubes do interior que não avançam à fase final do Paulistão.

Assim como Matheus Jesus e João Celeri, Léo Duarte vai disputar sua primeira Série B.

Alvo do Tigre

A diretoria do Vila Nova segue ativa no mercado e deve buscar contratações para o ataque e o meio-campo. Um jogador que interessa ao clube goiano é o atacante José Daniel, que defende o Operário-MT. O jogador marcou oito gols em oito jogos nesta temporada.

Além de chegadas, o Vila Nova deve liberar jogadores que não agradaram durante o Goianão. Uma saída confirmada é do atacante Wendson. Ele aceitou uma proposta do Botafogo-PB e jogará pelo clube paraibano na sequência da temporada. Pelo Tigre, o jogador de 25 anos disputou oito jogos (todos como reserva) e não marcou gols.

Uma negociação em andamento é a saída de Vinícius Leite. O atacante de 29 anos recebeu uma proposta do Paysandu e vê como positiva uma transferência para o clube paraense, que ele defendeu entre os anos de 2019 e 2020. A diretoria do Vila Nova pretende definir a situação do jogador após o jogo contra o Náutico, pela 2ª fase da Copa do Brasil, que será quinta-feira (9).

Caso deixe o clube goiano, Vinícius Leite encerrará a segunda passagem pelo Vila Nova sem marcar gols após 12 jogos. Ele distribuiu duas assistências pela equipe colorada.