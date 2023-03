Com gol de Maguinho, Goiás bate Cuiabá e está classificado para a final da Copa Verde

O Goiás superou a desconfiança e venceu o Cuiabá, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Hailé Pinheiro e está classificado para a final da Copa Verde. A equipe esmeraldina conseguiu reverter a desvantagem de ter perdido o jogo de ida, por um gol de diferença, e eliminou o adversário do Mato Grosso. O gol da classificação saiu da cabeça do lateral direito Maguinho, que após passar momentos difíceis no clube nesta temporada foi ovacionado pela torcida esmeraldina presente na Serrinha.

A equipe esmeraldina vai enfrentar o Paysandu, que eliminou o Remo, também em jogo nesta quarta-feira (29). O Papão havia perdido o confronto de ida por 1 a 0, mas derrotou o rival por 2 a 1 na volta e levou a decisão para os pênaltis. Acabou vencendo por 4 a 2.

Com a vitória e classificação para a final inédita da Copa Verde, o Goiás vai decidir a competição nos dias 19 de abril e 3 de maio. Por estar melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da CBF, o time esmeraldino tem o direito de decidir o título da Copa Verde em Goiânia, diante de seu torcedor.

Os primeiros minutos do Goiás em campo foram suficientes para mostrar uma atitude completamente diferente daquela vista na Arena Pantanal no último domingo. O time esmeraldino ganhava divididas e trabalhava de forma organizada para buscar o resultado necessário para reverter a desvantagem criada pelo Cuiabá no jogo da ida.

O time esmeraldino teve um lance importante no 1º tempo com o atacante Vinícius, que finalizou e viu o defensor tirar a bola em cima da linha. Os jogadores do Goiás reclamaram muito alegando que a bola havia cruzado completamente a linha antes da ação do jogador do Cuiabá. O volante Felippe Bastos criou outra boa chance em chute forte, de fora da área, exigindo uma grande defesa de Walter.

A situação do Goiás começou a melhorar no início do 2º tempo. Em lance infantil, o atacante Isidro Pitta foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o time esmeraldino se lançou ao ataque e pressionou em busca do primeiro gol. A pressão funcionou aos 20 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Lucas Halter, que empurrou para as redes.

GOL DE MAGUINHO

O resultado parcial já evitava a eliminação esmeraldina e provocava a decisão na disputa por pênaltis. O Goiás queria mais e seguiu no ataque. Aos 28 minutos, o lateral esquerdo Sander levantou a bola na área e encontrou o lateral direito Maguinho, que havia entrado no jogo no intervalo na vaga de Apodi. Questionado pela torcida esmeraldina durante os últimos meses, o jogador encontrou a redenção ao testar a bola no ângulo, sem chances para o goleiro Walter.

A reação dos jogadores esmeraldinos após o gol de Maguinho deu o tom da importância do feito. Todos os jogadores em campo foram abraçar o lateral direito. A torcida, que antes vaiava e xingava o jogador em outros jogos, passou a cantar o nome de Maguinho com força e em tom de festa na Serrinha.

Com o resultado necessário para a classificação estampado no placar eletrônico da Serrinha, o Goiás passou a administrar o jogo na medida do possível. O Cuiabá, mesmo com um jogador a menos, foi para o ataque buscar ao menos um gol que levaria a decisão para os pênaltis. O goleiro Tadeu fez duas defesas difíceis para impedir que isso acontecesse.

Nos minutos finais, o atacante Deyverson também foi expulso de campo e jogou água fria na tentativa de reação da equipe visitante.

FICHA TÉCNICA

2 GOIÁS: Tadeu; Apodi (Maguinho), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander (Hugo); Zé Ricardo, Willian Oliveira (Philippe Costa), Fellipe Bastos (Felipe Ferreira) e Palacios (Alesson); Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

0 CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Deyverson), Marllon, João Maranini e Mateusinho; Denilson (Fernando Sobral), Ronald (Filipe Augusto) e Ceppelini; Jonathan Cafú (Ricardo Cerqueira), Wellington Silva (Rafael Gava) e Isidro Pitta. Técnico: Ivo Vieira

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Gols: Lucas Halter aos 20’ e Maguinho aos 28’ do 2º tempo (Goiás)

Expulsões: Isidro Pitta e Deyverson (Cuiabá)

Público: 5.613 pagantes

Renda: R$ 79.395,0