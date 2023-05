Com gol no fim, Atlético-GO vence Chape e se mantém próximo do G4

Sob a direção do técnico interino Anderson Gomes, que assumiu um dia após a demissão de Mozart, o Atlético-GO repetiu os erros defensivos de jornadas anteriores, mas conquistou uma vitória importante por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na noite desta terça-feira (2), no Estádio Antônio Accioly, num momento de transição e de interrogação no clube, à espera de um novo treinador.

O Dragão venceu com o gol da vitória marcado pelo lateral direito Rodrigo Soares aos 43 minutos do segundo tempo. O time atleticano chega a oito pontos, encostado no grupo dos quatro melhores (G4), e se mantém invicto após quatro rodadas. Volta a jogar na segunda-feira (8), também em casa, diante do Londrina-PR.

O Atlético-GO precisa fazer correções na defesa, que voltou a falhar, assim como nos outros jogos da Série B e em boa parte da temporada. O time vencia por 1 a 0 - gol de Gustavo Coutinho, de pênalti. Mas errou no segundo tempo, sofreu o empate na conclusão de Gabriel Xavier, em lance que começou num contra-ataque, e se salvou com o gol de Rodrigo Soares.

Duelo

Campeões da Série B há alguns anos, Atlético-GO (vencedor em 2016) e Chapecoense (campeã em 2020) se enfrentaram pela competição em momentos de pressão sobre o trabalho dos técnicos.

No Dragão, houve opção pela demissão de Mozart nesta segunda-feira (1), por causa da insatisfação do presidente do clube, Adson Batista, com o trabalho do até então treinador, que saiu antes de completar dois meses de trabalho e com somente sete jogos à frente da equipe.

Na Chapecoense, o ocupante do cargo, Argel Fucks, veio comandar a equipe em Goiânia pressionado e sob insatisfação da direção e da torcida.

Interino de volta

A roda viva do futebol fez o auxiliar Anderson Gomes, de 51 anos, voltar novamente ao cargo neste ano, como interino. Antes de Mozart ser anunciado pelo clube, em março, Anderson Gomes recebeu a missão de dirigir o Dragão nas quartas de final – 7 a 1 sobre o Iporá – e no primeiro jogo da semifinal do Goianão – 2 a 1 sobre a Aparecidense. Foram duas vitórias para dar a moral e a confiança necessárias para assumir novamente a equipe.

No primeiro tempo, o Dragão não foi brilhante, mas cumpriu o que havia sido traçado – saiu à frente no placar e segurou a vantagem.

No melhor momento do time, Rhaldney entrou na área em velocidade e recebeu o rapa do adversário. O árbitro fez a consulta ao VAR e tirou as dúvidas após pressão e reclamações dos atletas. Pênalti.

Gustavo Coutinho cobrou com calma e paradinha – 1 a 0, aos 18 minutos. Gustavo Coutinho é, até agora, o jogador com mais participações em gols na Série B, marcando três vezes e participando de outros dois gols.

O Atlético-GO não manteve o ritmo e criou poucas chances. O time teve novidades no sistema defensivo. Recuperados de lesões, o zagueiro Ramon Menezes e o lateral Jefferson voltaram à equipe nos lugares de Matheus Guedes e do improvisado Heron. Não jogaram bem na etapa inicial. O volante Renato herdou a vaga de Matheus Sales, contundido.

No intervalo, Anderson Gomes fez novas mudanças porque Jefferson estava desgastado e Gustavo Coutinho reclamou de contusão. Heron voltou ao time e Igor Torres foi o substituto de Coutinho.

Sem muita inspiração, a equipe atleticana não conseguia pressionar a Chapecoense, que comemorou gol, em impedimento de Murilo. Gol anulado.

O cenário desenhava o empate, que se consumou num contra-ataque. A Chape tabelou na entrada da área, a zaga atleticana deu bobeira, assim como em outros jogos. Gabriel Xavier tocou e empatou – 1 a 1, aos 21 minutos. Logo depois, Gabriel Xavier se contundiu e deixou o campo.

O Dragão teve uma chance, mas Igor Torres errou a conclusão dentro da área.

Para o Atlético-GO, o melhor ficou reservado para o final. Matheus Régis foi à linha de fundo. No cruzamento curto e o rebote do goleiro, Rodrigo Soares marcou de cabeça mais um gol importante pelo Dragão – 2 a 1, aos 43 minutos.

FICHA TÉCNICA

2 Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon Menezes, Jefferson (Heron); Renato, Rhaldney (David Braga), Shaylon; Airton (Marco Antônio), Gustavo Coutinho (Igor Torres), Luiz Fernando (Matheus Régis). Técnico: Mozart

1 Chapecoense: Airton; Felipe, Rodrigo, Victor Ramos, Cristiano; Pablo Siles (Gabriel Xaiver) (Danrlei), Dudu Vieira, Bruno Vinícius (Giovani Pavani); Bruno Nazário; Felipe Ferreira (Richard), Lucas Ribamar (Murilo). Técnico: Argel Fucks

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ. Assistentes: Luiz Cláudio Regazone/RJ e Lilian da Silva Fernandes Bruno/RJ. VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ. Gols: Gustavo Coutinho (pênalti) (18'/1ºT), Gabriel Xavier (21'/2ºT) e Rodrigo Soares (43'/2ºT). Público: 2.379 pessoas. Renda: R$ 31.360,00.