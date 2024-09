Com gol no fim, Vila Nova vence o CRB e se mantém no G4

Em um jogo de muito nervosismo e poucos lances de perigo, o Vila Nova levou a melhor com um gol na reta final e venceu o CRB por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (4), no OBA. O zagueiro Jemmes marcou aos 38 minutos do 2º tempo para definir a vitória colorada na abertura da 25ª rodada da Série B. Com o resultado, o Tigre se garantiu por mais uma rodada no G4.

O Vila Nova ultrapassou o Santos na tabela de classificação e chegou à 3ª posição, com os mesmos 42 pontos do vice-líder Mirassol, mas com saldo de gols inferior. O Tigre ainda pode ser deixado para trás pelo Peixe, se a equipe paulista vencer o Brusque no próximo sábado (7), às 16 horas, fora de casa, mas permanecerá no G4 independentemente do que aconteça na rodada.

O Vila Nova continua o melhor mandante da Série B, agora com dez vitórias, três empates e nenhuma derrota em Goiânia. O time se recuperou da recente derrota para o líder Novorizontino por 2 a 0, como visitante, e só volta a campo daqui a mais de uma semana, no dia 14 (sábado), às 17 horas, para enfrentar o Brusque fora de casa, pela 26ª rodada da Segundona.

O CRB joga no dia seguinte, às 18h30, contra o Sport, também como visitante. O time alagoano vive situação complicada na Série B, estacionado em 16º lugar, com 25 pontos. Se os adversários diretos vencerem seus compromissos, o Galo da Campina pode entrar na zona de rebaixamento.

O jogo

Antes mesmo da bola rolar, o Vila Nova precisou lidar com duas baixas no time titular, além do suspenso Igor Henrique. O lateral esquerdo Eric Davis e o atacante Júnior Todinho foram diagnosticados com tendinite no joelho e lesão no posterior esquerdo, respectivamente, e foram substituídos por Rhuan e Denilson.

Com 30 segundos de jogo, Denilson teve a chance de abrir o placar. Livre dentro da área, o atacante não conseguiu dominar e não ficou claro se a sua posição era irregular ou não. No minuto seguinte, Henrique Almeida roubou a bola de Saimon, ficou cara a cara com o goleiro Matheus Albino, que defendeu o chute. De qualquer forma, o árbitro marcou falta na origem do lance.

Após esse ímpeto inicial, o duelo diminuiu de ritmo e ficou mais estudado. Aos 14 minutos, o CRB chegou pela primeira vez com perigo. Segovia cabeceou e quase encobriu Dênis Júnior, que tirou com a ponta dos dedos. A partida seguiu movimentada, mas sem grandes oportunidades.

A partida voltou a ganhar emoção aos 33 minutos. Arilson descolou um bom passe para Henrique Almeida, que invadiu a área e chutou cruzado, parando novamente em Matheus Albino. Na sequência, Segovia tirou de cabeça antes que a bola ultrapassasse a linha. No restante do 1º tempo, o Vila Nova conseguiu firmar um bom volume, mas continuou pecando nas tomadas de decisão.

Na volta do 2º tempo, o CRB passou a se arriscar mais no ataque, incomodando o time da casa. Para recuperar o controle do jogo, Luizinho Lopes começou a olhar para o banco de reservas. A primeira alteração foi a entrada de Emerson Urso. Depois, entraram João Lucas e Gabriel Silva. Mas quem fez a diferença foi quem estava em campo desde o início.

Na marca dos 38 minutos, João Vitor fez um cruzamento para a área. Jemmes apareceu por trás da marcação e cabeceou com consciência em direção à meta. Matheus Albino ainda tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes, fazendo explodir de alegria o OBA.

No último minuto, o Vila Nova quase ampliou, mas Matheus Albino fez um milagre para defender o cabeceio à queima-roupa de João Lucas. O segundo gol não fez falta, pois o Tigre segurou o resultado e conquistou os três pontos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro Série B - 25ª rodada

Jogo: Vila Nova 1x0 CRB

Data: 04/09/24 (quarta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan; João Vitor, Cristiano (Quintero) e Arilson (João Lucas); Alesson (Apodi), Henrique Almeida (Gabriel Silva) e Denilson (Emerson Urso). Técnico: Luizinho Lopes.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Willian Formiga (Matheus Ribeiro); Falcão, João Pedro e Gegê; Mike (Labandeira), Léo Pereira e Getúlio (Anselmo Ramon). Técnico: Daniel Paulista.

Gol: Jemmes, aos 38’ do 2ºT (Vila Nova)

Cartões amarelos: Cristiano (Vila Nova); Ryan, Saimon e Daniel Paulista - técnico (CRB)

Público: 7.002 total, 6.879 pagantes

Renda: R$ 129.405,00