Com gol nos acréscimos, Aparecidense vence e segue 100% em casa

A Aparecidense venceu o Crac por 1 a 0, no encerramento da 8ª rodada do Campeonato Goiano. Neste domingo (5), o Camaleão persistiu até o final do jogo e foi recompensado com gol de pênalti marcado pelo atacante Alex Henrique, nos acréscimos do 2º tempo do duelo disputado no estádio Anníbal Batista de Toledo.

Como esperado, Aparecidense e Crac fizeram um jogo movimentado. Os dois times são duas boas surpresas nesta 1ª fase do Goianão, mas no final o Camaleão levou a melhor.

Já nos acréscimos, Renato foi derrubado na área: pênalti. Alex Henrique cobrou e converteu. Esse foi o quarto jogo da Aparecidense como mandante, todos terminaram em vitória do Camaleão.

“A gente sabia que seria um jogo difícil, são dois times que se organizaram e investiram bem. Mas nós fizemos um pacto de vencer todos os jogos em casa, estamos perto de concluir isso na primeira fase. Os jogadores deram o seu melhor, estão correspondendo e a gente fica feliz com o resultado”, comentou o técnico Moacir Júnior.

A Aparecidense chega aos 15 pontos e permanece na 3ª colocação. O Crac, por sua vez, segue com 11 pontos e cai para para a 6ª posição.

ANÁPOLIS TROPEÇA

O Anápolis visitou o Morrinhos e tropeçou no estádio João Vilela. Em jogo que dominou as principais ações ofensivas, o Galo da Comarca perdeu chances e ficou no empate por 1 a 1 com o time tricolor.

No primeiro tempo, o artilheiro do Goianão, o atacante Gonzalo, perdeu um pênalti. No retorno do intervalo, o volante Chocolate abriu o placar para o Morrinhos após acertar bonito chute de fora da área. A resposta do Galo da Comarca foi rápida, na jogada seguinte, Fábio arriscou de longe e o meia Ariel desviou para deixar tudo igual no estádio João Vilela.