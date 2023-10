Com golaço e 80 jogos, Hugo cresce na reta final do contrato com o Goiás

O golaço marcado pelo lateral esquerdo Hugo confirma o bom momento do jogador no Goiás. Aproveitando cobrança de escanteio de Guilherme Marques, o jogador de 26 anos pegou de primeira o chute de canhota e acertou o ângulo direito. Foi assim que o lateral abriu o caminho para a importante vitória sobre o São Paulo, por 2 a 0, na noite de quarta-feira (18) na Serrinha.

Hugo chegou a ter sua transferência cogitada na última janela do futebol nacional, no meio do ano. No entanto, a chegada do técnico português Armando Evangelista e a lesão muscular sofrida por Sander abriram uma nova chance para o lateral, que está no clube desde 2021.

Titular nos últimos dez jogos do Goiás, Hugo se manteve na equipe mesmo após a recuperação física de Sander, que ficou no banco de reservas contra o São Paulo. Armando Evangelista mostrou que tem plena confiança no futebol de Hugo.

Até mesmo a torcida esmeraldina, que desconfiava do lateral esquerdo, passou a apoiar o jogador no estádio e a fazer elogios nas redes sociais.

Na comemoração do gol de placa marcado sobre o São Paulo, em jogada ensaiada com o meia Guilherme Marques, Hugo fez homenagem à filha Maria Luísa, que é recém-nascida.

Ainda sem definição sobre o futuro, pois tem contrato se encerrando com o Goiás ao fim da atual temporada, Hugo segue em alta no clube e deve ser mantido na posição para a sequência deste Brasileirão.

Na vitória sobre o São Paulo, Hugo completou 80 jogos com a camisa esmeraldina. O jogador nunca conseguiu se firmar como titular absoluto da posição desde que chegou, em 2021. O cenário, no entanto, está mudando nesta reta final de seu contrato com o Goiás.

O jogador deixou uma marca inesquecível ao marcar um dos mais belos gols na história da Serrinha, que está perto de completar 30 anos desde sua fundação, em 8 de fevereiro de 1995.

Hugo viveu uma espécie de volta por cima com a camisa esmeraldina no mesmo palco de uma infelicidade que custou a conquista do Campeonato Goiano. O Goiás venceu o Atlético-GO na Serrinha por 3 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. Na cobrança de Hugo, o lateral escorregou e a arbitragem assinalou dois toques na bola. O Goiás perdeu a disputa por 5 a 4.