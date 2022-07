Com lesão no menisco, goleiro do Vila Nova passará por cirurgia

O goleiro Georgemy sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e desfalcará o Vila Nova. O tempo de recuperação ainda não foi informado pelo clube colorado. Sem data divulgada, a cirurgia, de artroscopia, será feita pelos médicos do Tigre, Jardel Teixeira e Thiago Caixeta.

Georgemy não entra em campo desde o dia 14 de maio, na derrota de 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada da Série B. No período ausente, sofreu um trauma no joelho e ficou no departamento médico. O departamento, posteriormente, viu a necessidade de intervenção cirúrgica.

O jogador, que está na equipe desde 2020 e soma 84 partidas, perdeu espaço no time após a chegada do técnico Dado Cavalcanti e não voltou a ser mais utilizado. Ele foi relacionado para dez dos 12 jogos seguintes ao revés na 7ª rodada da Série B.

Além do goleiro Tony, que é o titular da equipe, o técnico Allan Aal conta com Pedro Campanelli e Heitor como opções para a posição.