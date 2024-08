Com lesões, suspensos e saídas, Vila Nova tem problemas para a sequência da Série B

LUIZ FELIPE MENDES

Há cinco jogos sem ganhar, o Vila Nova não passa por seu melhor momento. Com lesões, suspensos e prováveis saídas, o Tigre tem também problemas no elenco para a sequência da temporada. Já no próximo jogo contra o Sport, na sexta-feira (16), às 21 horas, no OBA, pela 21ª rodada da Série B, a equipe colorada terá de arcar com até oito baixas.

Na derrota para o Guarani por 2 a 0, na última segunda-feira (12), o técnico Luizinho Lopes saiu de campo sabendo que não poderia contar com dois atletas para o compromisso seguinte. O zagueiro Quintero e o meio-campista João Lucas levaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática diante do Sport.

Além da suspensão, há lesões. O zagueiro Marcondes (ligamento cruzado anterior), o volante Arilson (fascite plantar) e o meia Luciano Naninho (lesão muscular na panturrilha direita) se machucaram e não estarão disponíveis na próxima partida. Ainda, o atacante Deni Júnior, com desconforto muscular, será reavaliado e neste momento é dúvida.

Para piorar a situação colorada, ainda tem prováveis saídas. O lateral esquerdo Eric está em negociação com o Ceará e o atacante Juan Christian recebeu uma oferta do futebol turco. Ambos não foram relacionados para o duelo contra o Guarani e devem deixar o Tigre nos próximos dias.

Com isso, o Vila Nova tem cinco desfalques confirmados (Quintero, João Lucas, Marcondes, Arilson e Luciano Naninho), duas prováveis ausências permanentes (Eric e Juan Christian) e uma dúvida (Deni Júnior) para a próxima partida.

Isso acontece logo depois de Luizinho Lopes repetir uma mesma escalação pela primeira vez desde os confrontos consecutivos contra Brusque, Chapecoense, Ceará e Botafogo-SP, todos pela Série B, os primeiros do Vila Nova sob seu comando.

Desde o duelo contra o Mirassol, em 20 de junho, o treinador alvirrubro mudou a equipe inicial em todos os jogos, por conta de lesões, suspensões ou por ter ganhado novas opções através de contratações.

Perguntado se a diretoria fará movimentações no mercado para suprir essas lacunas no elenco, Luizinho Lopes respondeu que pensa somente nos atletas que possui à disposição.

Além dos desfalques, o Vila Nova enfrentará o Sport com sete jogadores pendurados, sendo que os cinco últimos são titulares: João Vitor, Apodi, Cristiano, Rhuan, Dênis Júnior, Alesson e Henrique Almeida. Ou seja, a situação pode piorar mais à frente.

“O clube está sempre trabalhando naturalmente, o radar está sempre aberto, mas isso compete à diretoria e nós vamos trabalhar com o que temos para a próxima partida”, comentou o técnico em entrevista após o revés contra o Guarani por 2 a 0, no Brinco de Ouro.

Opção para a sequência

Apesar dos problemas, o Vila Nova planeja ganhar uma nova opção para o embate contra o Sport. A expectativa é de que o lateral esquerdo panamenho Eric Davis seja regularizado a tempo de fazer a sua estreia com a camisa colorada na próxima rodada. A tendência é de que ele inicie no banco de reservas.