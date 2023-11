Com ou sem contrato, jogadores planejam 2024 do Atlético-GO

Bruno Tubarão, Dodô e Matheus Peixoto contribuíram para o acesso do Atlético-GO à Série A e foram decisivos na goleada de 3 a 0 sobre o Guarani, no Estádio Antônio Accioly, na tarde de sábado (25), que fechou a Série B para o time.

Dos três, apenas Matheus Peixoto não tem contrato para 2024. Mesmo assim, junto com a comemoração, os três planejam a próxima temporada, preferencialmente jogando pelo time atleticano nas competições previstas para o clube em 2024: Goianão, Copa do Brasil e Brasileirão.

Tubarão virou titular no decorrer da Série B assim que Rodrigo Soares se contundiu, Dodô foi o destaque na goleada sobre o Guarani ao marcar o primeiro gol e fazer o cruzamento para Gustavo Coutinho ampliar o placar e Matheus Peixoto fechou a conta, nos acréscimos, fazendo o último gol da campanha vitoriosa e o 4º dele pelo Dragão.

Dodô e Bruno Tubarão têm contratos com o clube em 2024. Peixoto espera pela renovação, pois se identificou com o Atlético-GO após passagem discreta pelo Goiás no primeiro semestre.

O projeto de Tubarão é se manter titular, agora na nova posição (lateral direita) e evoluir na função. “Valeu muito a experiência. Vou ser lateral. Quero aprender mais nos treinos e nos jogos na lateral direita. Eu era atacante, jogava pelos lados. Do meio para a frente, consigo atacar. Mas tenho de aprender mais na marcação, na recomposição”, disse Bruno, chamado pelo técnico Jair Ventura de Tuba.

Tubarão conquistou o terceiro acesso dele. Foi campeão da Série B 2019 no Bragantino-SP, subiu com o Vasco ano passado e, agora, está no elenco do Dragão. “Aquela expulsão contra o Vila Nova (derrota de 2 a 1) foi marcante. Eu não simulei nada. Fiquei uns dias sem dormir. Foi uma expulsão injusta”, lembrou Tubarão, sobre a campanha na Série B.

O jogador afirma estar motivado em fazer uma temporada vitoriosa pelo Dragão, no próximo ano. Por isso, garante dedicação redobrada nos treinos, agora como lateral direito. No time atleticano, ele mostrou outra valência: as cobranças de pênaltis. Tubarão converteu uma na semifinal do Goianão, sobre a Aparecidense (2 a 1), e o último da final, contra o Goiás (5 a 4), que valeu o título do Estadual ao Atlético-GO.

Dodô mostrou as qualidades em alguns jogos, mesmo na reserva. Marcou dois gols, nos jogos contra Mirassol-SP (derrota de 4 a 1) e no do acesso, sobre o Guarani (3 a 0), além de manter o nível na sequência do jogo, cruzando a bola para Gustavo Coutinho marcar.

“Muito especial. Merecíamos o acesso, coroa o nosso trabalho. Quero fazer uma temporada melhor, no ano que vem. Sabemos que serão competições difíceis, mas vamos trabalhar”, disse Dodô, que voltou ao futebol brasileiro após quatro temporadas no Khorfakkan (Emirados Árabes).

Dodô retornou em meados deste ano. Foi reserva, mas entrou bem quando chamado pelo técnico Jair Ventura. “Tive a confiança do treinador, dos colegas, torcida, de todos. Isso é importante”, disse Dodô que, na Série B 2018, viveu outro momento feliz na carreira, ao jogar pelo Fortaleza no jogo do acesso à Série A.

Em 2024, Dodô sabe que tem chances de ser titular e espera manter a sina de atleta decisivo no Dragão.

Os quatro gols de Matheus Peixoto podem significar a permanência dele no clube. Mesmo na reserva de Gustavo Coutinho, o atacante tem interesse na continuidade no clube. Afinal, viveu dois anos (2022 e 2023) marcados por contratempos.

Era artilheiro no Metalist (Ucrânia), mas a guerra com a Rússia fez com que tivesse de deixar o futebol ucraniano em 2022. Depois, teve lesão séria no tornozelo quando estava no Ceará. Recuperado, atuou pelo Goiás, foi campeão da Copa Centro-Oeste (fez um gol na final), mas não teve continuidade. Chegou ao Atlético-GO e ficou marcado pelos gols nos acréscimos: sobre Chapecoense (1 a 0), Avaí (2 a 0), Ponte Preta (2 a 0) e Guarani (3 a 0).

“Eu acreditava que faria um gol aqui (Antônio Accioly), perto da nossa torcida. Os outros foram fora. Tinha a missão de dar minha contribuição. Valeu muito. Foi um ano muito feliz”, avaliou o atacante. Segundo ele, está aberto às negociações para renovação de contrato e espera que possa tratar disso nos próximos dias.