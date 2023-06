Com ou sem novo técnico à beira do campo, Goiás enfrenta Vasco

O Goiás volta a campo nesta quinta-feira (22), às 20 horas, para enfrentar o Vasco, no Estádio São Januário, no Rio, e espera contar com o técnico Armando Evangelista à beira do campo para fazer sua estreia pelo clube esmeraldino. O treinador não foi regularizado junto à CBF até a véspera do jogo para poder estar em campo pela primeira vez no novo clube.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações)

Desde a última segunda-feira (19), a diretoria esmeraldina aguarda a publicação do visto de trabalho do treinador português no Diário Oficial da União (DOU) junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa publicação não ocorreu até esta quarta-feira (21), mas o clube esmeraldino trabalha com a previsão de que ela aconteça nesta quinta-feira (22).

Segundo o Goiás, o visto de trabalho é o documento que falta para que o registro do técnico no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ocorra, passo que é a regularização de um treinador, como pede o Regulamento Específico de Competição (REC).

Por causa da indefinição, a diretoria esmeraldina decidiu registrar como treinador o auxiliar técnico Leandro Campos, o Leandrão, publicado nesta quarta-feira (21) no BID da CBF, para assegurar que um profissional habilitado possa assinar a súmula na função de treinador.

De acordo com o REC, os clubes devem registrar os treinadores no BID nos mesmos moldes utilizados para os jogadores. No caso dos atletas, a condição de jogo só é possível para aqueles que têm seus nomes publicados no BID até a véspera da partida.

“Os clubes deverão providenciar o registro dos seus treinadores nos mesmos moldes dos procedimentos adotados para seus atletas”, diz o artigo 13 do regulamento.

Uma possibilidade, caso o registro do técnico português saia no BID nesta quinta (22) e se cumpra o REC, seria Armando Evangelista não assinar a súmula como treinador, o que ficaria a cargo de Leandrão. No entanto, é indispensável que o visto com a permissão de trabalho do português seja publicado para que ele possa trabalhar na partida.

Espera por reação

A expectativa é grande dentro da Serrinha para a estreia do técnico português, primeiro estrangeiro no clube desde o uruguaio Graciano Acosta, que treinou o Goiás na década de 1950. Após quase dez dias de trabalho à frente da equipe, Armando Evangelista espera que a partida contra o Vasco já possa ser o início de uma recuperação do time esmeraldino dentro da Série A.

O primeiro desafio da nova comissão técnica já é um confronto direto e fora de casa. Goiás e Vasco ocupam posições dentro da zona do rebaixamento e precisam reagir na competição. Pelo lado esmeraldino, a contratação de Armando Evangelista foi a principal cartada para tentar mudar o cenário nesta segunda metade do 1º turno do Campeonato Brasileiro.

Após um tempo razoável de preparação para conhecer melhor o elenco, Armando Evangelista disse que não seria inteligente da parte dele mudar radicalmente o que vinha sendo feito na equipe pelo auxiliar técnico Emerson Ávila. O treinador português passou aos jogadores alguns ajustes nos comportamentos que julgou necessários e cobrou bastante o aumento da intensidade de jogo para a equipe. Essa deve ser a mudança mais nítida no Goiás diante do Vasco nesta quinta-feira.

Na escalação, a principal novidade deve mesmo ser o retorno do lateral direito Maguinho, que cumpriu suspensão automática e deve assumir o lugar de Bruno Santos. No meio-campo, Guilherme Marques pode ganhar espaço e ser titular. No ataque, existe a chance de Matheusinho brigar por uma vaga com Alesson.

O meia Diego ficou em Goiânia para tratar de uma lombalgia e é desfalque certo para o jogo contra o Vasco. O atacante Vinícius também se recupera de uma lesão muscular e é dúvida para a partida. O time esmeraldino terá em campo uma estrutura semelhante àquela que empatou com o Fluminense (2 a 2), no Estádio Hailé Pinheiro, sob os olhares do mister Armando Evangelista.

FICHA TÉCNICA

VASCO: Léo Jardim, Figueiredo, Lyncoln (Miranda), Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Andrey; Alex Teixeira e Rayan. Técnico: Maurício Barbieri

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli e Guilherme Marques; Palacios, Matheus Peixoto e Alesson (Matheusinho). Técnico: Armando Evangelista (Leandrão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 20 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)