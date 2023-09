Com representantes dos clubes goianos, Taça das Favelas GO é lançada

A edição 2023 da Taça das Favelas Goiás foi lançada nesta segunda-feira (11), no Centro de Convenções da PUC Goiás. Representantes de clubes goianos como Allano, atacante do Goiás, Rafael Donato, zagueiro do Vila Nova, e Rodrigo Soares, lateral direito do Atlético-GO, estiveram no local para o pontapé do evento. Ao todo, 72 equipes, sendo 56 masculinas e 16 femininas, vão disputar o torneio a partir do próximo final de semana.

A tabela ainda será definida, mas a abertura dos jogos está programada para o próximo sábado (16), com duelos sendo disputados até o dia 30 deste mês para a definição das equipes classificadas às oitavas de final. As decisões, masculina e feminina, serão disputadas no dia 18 de novembro.

Como ocorreu no ano passado, a Taça das Favelas Goiás terá representantes no Campeonato Brasileiro de Favelas do Brasil. Duas seleções serão montadas, uma masculina e outra feminina, após a conclusão da edição local. No ano passado, Goiás foi vice-campeão masculino do Favelão ao ser superado por São Paulo nos pênaltis.

Um dos objetivos da Taça das Favelas Goiás é ajudar jovens das periferias do Estado a terem visibilidade na busca pelo sonho de jogarem futebol. O meia José Efessoney, por exemplo, foi vice-campeão em 2022 pelo Itaipu e atua nas categorias de base do Goiás.

No ano passado, as finais foram disputada no OBA. Na final feminina, o Gentil Meireles foi campeão ao superar a equipe campeã de 2021, Carolina Parque. No masculino, o Orlando de Morais venceu a disputa sobre o Itaipu.

Confira os grupos da Taça das Favelas 2023: