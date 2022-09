Com saúde frágil, Hailé Pinheiro quis passar últimos dias em casa

Na última sexta-feira (2), o presidente executivo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, participou do Favela Pod, podcast da Central Única das Favelas, onde revelou como estava o estado de saúde do pai, Hailé Pinheiro, que morreu na quarta-feira (7).

Durante a participação, Paulo Rogério Pinheiro foi questionado sobre o estado de saúde do histórico dirigente esmeraldino e explicou que Hailé Pinheiro tinha decidido interromper o tratamento em hospitais e, por opção própria, ficar em casa com a família.

Hailé Pinheiro lutava contra um câncer na garganta há muitos meses e chegou a ir várias vezes para Brasília para se tratar. Nas últimas semanas, o dirigente, que estava com 86 anos, pediu aos filhos para que passasse a receber atendimento apenas em casa, o chamado sistema de homecare.

"Ele enfrentou Covid-19 e câncer ao mesmo tempo. Venceu, mas as sequelas foram muito grandes. Ficou muito fraco. A última força dele foi no jogo contra o Fluminense (em julho). Conseguimos levá-lo. Ele já estava ficando só em casa, no homecare. Não quis mais ir para o hospital. Estamos dando qualidade de vida dentro das possibilidades dele. Foi uma decisão dele. Ele não queria fazer o tratamento mais", relatou Paulo Rogério Pinheiro ao podcast Favela Pod, na última sexta-feira (2).

Mesmo com a saúde muito debilitada, Hailé Pinheiro foi pela última vez à Serrinha na partida contra o Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 20 de julho.