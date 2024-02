Com sete desfalques, Higo Magalhães busca opções para escalar o Vila Nova

TANDARA REIS

O Vila Nova tem sete jogadores suspensos, e o técnico Higo Magalhães terá que escalar um time bem diferente para o confronto com o Iporá. A partida válida pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano será neste sábado (24), às 15h30, no estádio Ferreirão.

Na defesa, o Tigre não poderá contar com a dupla de zaga Anderson Conceição e Quintero. Além deles, o lateral esquerdo Roberto também recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Goiânia (2 a 1) e está fora da partida.

A tendência é que Matheus Cabral e Kayk formem a dupla zaga do Vila. Cria da base colorada, Kayk disputou um jogo pelo profissional, no empate com o Luverdense (0 a 0), pela Copa Verde de 2023. Na lateral, Eric assume a vaga de Roberto.

No meio-campo, João Vitor e Estevão desfalcam o time colorado. Fernando Reges também estava suspenso, porém, o atleta deixou o clube na última quarta-feira (21) e assinou com o Internacional. Dessa forma, Ralf deve atuar como primeiro volante ao lado de Bruno Matias e Luciano Naninho.

Em relação aos atacantes, o centroavante Fernandão e o artilheiro Alesson (4 gols) não enfrentam o Iporá. Juan Christian, autor do gol da vitória sobre o Galo, substituirá o camisa 11. Na vaga de Fernandão, Henrique Almeida e o jovem Fillipi Samuel disputam posição.