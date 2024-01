Com técnico e atacante, Vila Nova começa regularizações para o Goianão

O Vila Nova foi o primeiro dos três principais times da capital que começou as regularizações para a disputa do Campeonato Goiano. Nesta quinta-feira (4), o clube colorado efetivou os contratos dos técnico Higo Magalhães e do atacante Juan Christians. Ambos são renovações, já que estavam no Tigre em 2023.

O técnico Higo Magalhães, de 41 anos, voltou ao Vila Nova na reta final da Série B. Ele comandou o time colorado em cinco partidas e quase levou o Tigre à Série A. Na última rodada, quando dependia apenas de si, a equipe goiana perdeu para o rebaixado ABC e segue na Segundona.

A mudança de panorama na equipe após a chegada do treinador foi um dos fatores que fez com que a direção optasse pela renovação.

Juan Christian, por sua vez, chegou ao Vila Nova em agosto do ano passado. Ele disputou 16 jogos na Série B, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. O atacante de 22 anos renovou contrato até o final de 2025 com o Tigre.

Além da dupla, o meia João Pedro, que jogou pelo Vila Nova entre 2018 e 2021, voltou a ter vínculo com o time colorado nesta quinta-feira. O jogador de 25 anos, porém, já acertou novo empréstimo e defenderá o Santa Cruz, em 2024.

Nos próximos dias, o Vila Nova deve iniciar as regularizações de atletas contratados. Até aqui, são 12 nomes: Anderson Conceição e Matheus Cabral (zagueiros), Roberto, Eric e Matheus Pivô (laterais), Bruno Matias e João Vitor (volantes), Estevão (meia) e Fernandão, Igor Bolt, Apodi e Sandrinho (atacantes).

A estreia do Vila Nova no Campeonato Goiano será no dia 17 de janeiro (quarta-feira), contra o Goiatuba, no OBA, a partir das 20h30.