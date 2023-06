Com vitória na Série B, Atlético-GO ganha paz e pressão diminui no clube

A vitória magra do Atlético-GO sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (23), no Estádio Antônio Accioly, dá uma trégua para o elenco e a comissão técnica após jejum de seis rodadas sem vencer na competição. O gol do atacante Kelvin, aos 3 minutos do primeiro tempo, sela as pazes do time com a torcida e a própria necessidade de voltar a ser vencedor.

O placar poderia ter sido mais elástico, pois a equipe desperdiçou muitas chances de gol. Não passou sufoco defensivo, o que é um ponto positivo. Com 20 pontos, o Dragão viaja até Natal para enfrentar o lanterna, o ABC-RN, no meio da próxima semana. No dia 1º de julho, terá o clássico diante do Vila Nova. Um teste de fogo para o Dragão.

O saldo positivo da vitória é inegável, mas o Atlético-GO pode pagar uma fatura maior, pois o atacante Luiz Fernando foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo, após levar a mão na coxa direita e fazer aquele gesto característico de quem acusa algo estranho no músculo.

O principal jogador do time, capitão e goleador do clube com 13 gols, vira dúvida e se junta à lista dos atacantes lesionados: Gustavo Coutinho e Matheus Régis. É praticamente um ataque titular. “Ele (Luiz Fernando) será avaliado (departamento médico), mas acredito que não será nada mais grave. Decidi tirá-lo para preservá-lo”, disse o técnico Alberto Valentim.

Com mudanças, desfalques e problemas durante o jogo, o Dragão fez 1 a 0 numa boa jogada aproveitada por Kelvin, aos 3 minutos. A evolução ofensiva foi um dos itens mais trabalhados por Alberto Valentim na pausa de 13 dias na Série B.

O time criou muitas chances e não soube aproveitá-las. Compensou as oportunidades desperdiçadas com defesa segura. O treinador, afônico na entrevista coletiva, explicou que teve conversa com Lucas Gazal quando decidiu sacá-lo do time titular antes do jogo com o Ituano-SP. Segundo ele, Gazal entendeu a situação, trabalhou forte e voltou bem melhor técnica e taticamente falando. Foi titular nesta sexta-feira (23).

“Neste momento, o mais importante são os três pontos, chegar aos 20 pontos e recuperar a confiança do elenco”, resumiu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. O dirigente apontou que o improvisado meia Bruno Tubarão “foi o melhor em campo” e que isso é importante, pois ele se dispôs a “ajudar o time” num momento de desfalques.

Adson Batista elogiou o sistema defensivo, que teve o contestado zagueiro Lucas Gazal como novidade. O dirigente, que criticou o mesmo setor seguidas vezes anteriormente, descartou que tenha recebido propostas do Cruzeiro e do Fenerbahce (Turquia) pelo jogador e acrescentou que há sondagens de clubes da Série A por Luiz Fernando, mas nada interessante. “Para sair, tem (clube) de receber dinheiro”, avisou o dirigente, que promete buscar reforços na janela de transferências, do início de julho ao começo de agosto.

Sequência

Com a vitória, o Atlético-GO chega a 20 pontos, dorme na 7ª posição e terá outro adversário em fase difícil na sequência da Série B – o lanterna ABC-RN, na quarta-feira (28), em Natal.

Depois, recebe o Vila Nova no primeiro clássico goiano na Segundona nacional, no dia 1º de julho.